В Запорожье автомобиль въехал в маршрутку, пострадали 13 человек
На регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара в Запорожье произошло ДТП
Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожье.
"Пострадали водитель автобуса и пассажиры обоих транспортных средств. По данному факту начато уголовное производство", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля Kia Ceed, 1995 года рождения, при осуществлении поворота на регулируемом перекрестке допустил столкновение с маршрутным такси Volkswagen Crafter.
При этом в момент столкновения в маршрутке находились десять пассажиров, а в салоне автомобиля - двое.
"В результате ДТП водитель маршрутки, 1988 года рождения, пассажиры автобуса и легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести. В целом за медицинской помощью обратились 13 граждан, среди которых двое несовершеннолетних детей", - отмечают в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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