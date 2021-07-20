В Запорожье автомобиль въехал в маршрутку, пострадали 13 человек

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожье.

"Пострадали водитель автобуса и пассажиры обоих транспортных средств. По данному факту начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Kia Ceed, 1995 года рождения, при осуществлении поворота на регулируемом перекрестке допустил столкновение с маршрутным такси Volkswagen Crafter.

При этом в момент столкновения в маршрутке находились десять пассажиров, а в салоне автомобиля - двое.

"В результате ДТП водитель маршрутки, 1988 года рождения, пассажиры автобуса и легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести. В целом за медицинской помощью обратились 13 граждан, среди которых двое несовершеннолетних детей", - отмечают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.