Об этом заявил глава Запорожской РГА Олег Буряк в эфире Еспресо.

"Они (оккупанты, - ред.) по некоторым направлениям увеличили количество ДРГ, которые пытаются ночью нащупать участки фронта, чтобы, возможно, узнать, нет ли минных полей, скрытых опорных пунктов, где они могли бы развить свое наступление. Поэтому это больше разведка боем – разведка этих ДРГ", - подчеркнул он.

По словам Олега Буряка, в Запорожской области также возросло количество ликвидированных российских ВРГ. Кроме диверсантов украинские военные уничтожают их танки, БТР, другую технику.

24 января секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко отметил, что враг накапливает резервы на Запорожском плацдарме.

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