Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Стало известно, что на 24 мая по Запорожской области без газоснабжения находятся 71 372 абонента в 89 населенных пунктах.



Кроме того, отключенными от газоснабжения остаются 48 населенных пунктов Бердянского и Мелитопольского районов из-за повреждений магистрального газопровода на территории Донецкой области.



ОВА сообщает, что за прошедшие сутки в результате ведения интенсивных боевых действий был поврежден распределительный газопровод в районе моста через р. Конка между Орехов и с. Преображенка. По этой причине без газоснабжения осталось 848 потребителей в с. Преображенка.



По словам ОВА, нарушенное в результате активных боевых действий газоснабжение в других населенных пунктах области планируется возобновить сразу после получения доступа для проведения аварийно-восстановительных работ.



Кроме того, Запорожская ОВА информирует, что на 24 мая из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования 24 114 потребителей в 75 населенных пунктах Запорожской области остались без электроснабжения.



ОВА отмечает, что из-за обстрелов войсками РФ были повреждены 3 высоковольтные линии электропередачи 35 кВ и 3 подстанции ПАО "Запорожьеоблэнерго". В результате были обесточены 17 294 абонента в 11 населенных пунктах области.

Впрочем, уже к концу суток спасатели починили поврежденное электрооборудование и полностью возобновили энергоснабжение этих потребителей.



Кроме того, в ночь на 24 мая из-за активных боевых действий были повреждены электросети Ореховского районного отделения, питающие с. Преображенка и часть Орехова. В результате без энергопитания осталось 2 891 семьи.



По данным ОВА, на других территориях области (Гуляйпольское, Васильевское, Пологовское и частично Ореховское районное отделение) ситуация без существенных изменений. Из-за активных боевых действий и отсутствия доступа к местам повреждения сетей аварийно-восстановительные работы проводить невозможно.



Кроме того, по имеющейся информации по состоянию на 24 мая в результате обстрелов в Орехове повреждены водопроводные сети. Также в городе Гуляйполе и близлежащих сельских населенных пунктах Пологовского района, пгт Степногорск и близлежащих сельских населенных пунктах Васильевского района водоснабжение отсутствует. Из-за проблем с обеспечением электроэнергией артезианских скважин без водоснабжения остается часть Пологи Пологовского района.



Кроме того, по данным ОВА, в результате боевых действий повреждены канализационные очистные сооружения, принимающие стоки г. Васильевка и пгт Степногорск Васильевского района.

ОВА также информирует об обстрелах гражданской инфраструктуры в области. Сообщается, что 23 мая в органы нацполиции поступило несколько сообщений о последствиях вражеского огня.

В частности, полиция задокументировала разрушения гражданской инфраструктуры в Гуляйполе. Обстрелами было повреждено помещение местной типографии (выбиты окна, разрушены стены). А снарядом оккупанты попали в гаражные помещения станции техобслуживания. В результате вспыхнувшего пожара объект был уничтожен.

Также в селе Полтавка Пологовского района были разрушены частные дома местных жителей. В результате обстрела были выбиты окна и двери, повреждены крыши зданий. У некоторых жителей повреждены усадьбы, гаражи и хозяйственные придомовые постройки.

Напомним, 23 мая оккупанты повредили магистральный газопровод, который снабжал газом Донецкую область. Провести ремонтные работы практически невозможно