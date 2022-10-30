В Запорожье 31 октября начнутся веерные отключения света

Об этом предупредил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в телеграмме .

Свет будут выключаться в четыре очереди:

с 06:00 до 10:40;

с 10:40 до 14:20;

с 14:20 до 18:00;

с 18:00 до 22:00 (касается промышленных объектов).

Потенциальные графики почасовых отключений электроэнергии можно просмотреть по ссылке .

28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничение электроснабжения сейчас испытывает около 4 млн украинцев.

31 октября в Харьковской области также начнутся веерные отключения электроэнергии.

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