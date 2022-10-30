В Запорожье 31 октября начнутся веерные отключения света
На подконтрольной правительству Украины территории Запорожской области 31 октября будут введены графики почасовых отключений электроэнергии
Об этом предупредил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в телеграмме .
Свет будут выключаться в четыре очереди:
- с 06:00 до 10:40;
- с 10:40 до 14:20;
- с 14:20 до 18:00;
- с 18:00 до 22:00 (касается промышленных объектов).
Потенциальные графики почасовых отключений электроэнергии можно просмотреть по ссылке .
- 28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничение электроснабжения сейчас испытывает около 4 млн украинцев.
- 31 октября в Харьковской области также начнутся веерные отключения электроэнергии.
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