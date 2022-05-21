В Запорожье 21 мая откроют гумкоридор для выезда на оккупированную территорию в районе Каменского
С 10:00 до 15:00 будет работать гумкоридор из Запорожья до временно оккупированной территории в районе Каменского
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграмме .
"С 10.00 до 15.00 открываем зеленый коридор для граждан изъявивших желание выехать из Запорожья на территорию подконтрольную противникам в районе Камянское", - отметил он.
В случае изменения ситуации в безопасности гумкоридор закроют.
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