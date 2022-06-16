В Запорожье 16 июня разрешили выезд транспорта на временно оккупированную территорию
Сегодня, 16 июня, из Запорожья планируется выезд транспорта на временно оккупированные территории. Очередь уже сформирована
Об этом информирует в телеграмме глава Запорожской ОВА Александр Старух .
Сегодня, 16 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра.
Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации с безопасностью будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении.
В настоящее время очередь автомобилей ждет разрешения на выезд.
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