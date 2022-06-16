Об этом информирует в телеграмме глава Запорожской ОВА Александр Старух .

Сегодня, 16 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра.

Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации с безопасностью будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении.

В настоящее время очередь автомобилей ждет разрешения на выезд.