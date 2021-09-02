В замке на Хмельнитчине нашли княжеские печати ХII века

Об этом рассказал директор Государственного историко-культурного заповедника "Меджибож" Олег Погорилец, передает Укринформ .

"У нас шестой год продолжаются реставрационные работы, и перед тем, как передать площадку для реставрации, мы проводим археологические исследования. В этом году мы копаем именно там, где находились укрепления периода Киевской Руси - это укрепление летописного града Межибожа. Мы нашли там две печати, а всего их уже шесть. Они одинаковые и принадлежат князю Ярославу Изяславовичу, а это середина - вторая половина XII в. Они свидетельствуют об интенсивной переписке между Межибожом и Киевом, где был великим киевским князем Ярослав Изяславович ", - сообщил он.

Погорилец отметил: печати изготовлены из свинца, ими скреплялись грамоты, которые князья писали друг другу. По его словам, печати были вместо подписи князя и обеспечивали достоверность информации.

Сейчас уже провели предварительную консервацию печатей и в ближайшее время они будут экспонироваться для посетителей заповедника.













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