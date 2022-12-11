В Замбии нашли мертвыми 27 эфиопских мигрантов, мужчины погибли от истощения и голода
В воскресенье, 11 декабря, полиция Замбии обнаружила в сельскохозяйственном районе столицы тела 27 мужчин. Отмечается, что они скончались от голода и истощения
Об этом сообщает Reuters .
Полиция сообщила, что единственный живой мужчина доставлен в больницу в городе Лусака, тела погибших проходят судмедэкспертизу для точного определения причины смерти. Все жертвы – мужчины в возрасте от 20 до 38 лет, их тела обнаружили прямо на дороге.
Отмечается, что мигранты из Эфиопии часто используют Замбию, чтобы уехать в другие страны, но сообщения о смертельных исходах - редкость.
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