Об этом сообщает Reuters .

Полиция сообщила, что единственный живой мужчина доставлен в больницу в городе Лусака, тела погибших проходят судмедэкспертизу для точного определения причины смерти. Все жертвы – мужчины в возрасте от 20 до 38 лет, их тела обнаружили прямо на дороге.

Отмечается, что мигранты из Эфиопии часто используют Замбию, чтобы уехать в другие страны, но сообщения о смертельных исходах - редкость.

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