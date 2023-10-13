В заложниках у ХАМАС могут быть украинцы, – посол в Израиле Корнийчук

Об этом сообщил в эфире единственного телемарафона посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Что касается сотрудничества с полицией – она происходит на постоянной основе, мы ищем и по ДНК и по отпечаткам пальцев, полиция нам помогает находить новых людей. Мы не знаем место нахождения определенного количества людей, не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы. Это еще не доказанная информация, но скорее всего это соответствует действительности", - сказал Корнийчук.

Посол подчеркнул, что хотя есть большая вероятность, что часть пропавших без вести людей находятся в плену, точного подтверждения пока нет.

Ранее МИД сообщил , что 9 украинцев считаются пропавшими без вести.

Кроме того, дипломат рассказал об эвакуации украинцев из Израиля.

"В течение последних суток подготовили и оформили полностью первый рейс к отправке в Румынию на завтра (14 октября – ред.) – 200 граждан. И сейчас оформляем второй рейс также в Румынию – 150 граждан. Это люди, которые готовы оплатить билеты по абсолютно приемлемой довоенной". цене - 300-400 евро за человека, в то время когда местные компании лупят цены до 1000 евро за билет в любом направлении в Европу. Думаю, будет возможность привлечь к эвакуации наших граждан дополнительные чартерные рейсы", - сказал Корнийчук.

В то же время он отметил, что из сектора Газа людей эвакуировать гораздо сложнее.

"Худшая ситуация в секторе Газа - там согласились на эвакуацию около 240 наших граждан. С документами у определенных лиц проблемы, но наше руководство об активном действии в том числе в Каире, куда направлена группа поддержки, сейчас там находится уполномоченный по правам человека господин Лубинец, мы с ним утром общались и совместно решить вопрос создания коридора на вывоз наших граждан через единственный поврежденный пункт пропуска РАФАХ в Египет", - сказал Корнийчук.

Дипломат добавил, что ни один иностранный гражданин не смог эвакуироваться из сектора Газа с начала войны, в том числе граждане и дипломаты США.

Посол подчеркнул, что людей нужно эвакуировать в течение 48 часов, поскольку наземная операция Израиля в секторе Газа будет жесткой.

По словам Корнийчука, эвакуация из сектора Газа возможна только через Египет. При этом на территории Египта эвакуированные иностранцы смогут находиться всего 48 часов.

"Все эти вопросы проработаны, есть дорожная карта, у нас не хватает одного основного вопроса: согласия ХАМАСа на то, чтобы это произошло", - сказал Корнийчук.

Также посол уточнил, что из 7 погибших в результате нападения ХАМАС граждан Украины только одна гражданка имела исключительно украинский паспорт.

"Это означает, что остальные 6 проживали в Израиле постоянно и имели также израильские паспорта. Одна путешественница погибла, остальные - местные жители", - сказал Корнийчук.

Война в Израиле

Утром в субботу, 7 октября, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и Исламский джихад сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны. В последний раз этот пункт применялся во время Войны Судного дня в 1973 году.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.

Боевики ХАМАС пообещали убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газы без предупреждений о целях.

Представитель ХАМАСа заявил о "достижении целей" нападения и готовности к переговорам с Израилем о перемирии.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии 9 октября обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. При этом в США заверили , что окажут необходимую военную помощь Израилю.

Иранский аятолла Али Хаменеи заявил , что операцию по атаке на Израиль боевики ХАМАС совершили самостоятельно и без какой-либо помощи. В то же время, он выразил полную поддержку действиям ХАМАС.

Армия Израиля сообщила о ликвидации "министра финансов" ХАМАСа Джавада Абу Шамалы. Кроме того, СМИ сообщили об уничтожении члена политбюро ХАМАС Закария Абу Муаммара.

В ночь на 11 октября авианосец ВС США "Джеральд Форд" прибыл на восточные берега Средиземноморья.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости гуманитарного коридора в сектор Газы и освобождении всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.

12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

Ночью 13 октября ЦАХАЛ предупредил ООН, что все палестинское население на севере Газа должно быть эвакуировано в южную часть в течение 24 часов.

По состоянию на 13 октября число погибших в Газе превысило 1500 человек .