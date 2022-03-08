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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "В заложниках 300 тыс. человек – инсулинозависимые, онкобольные, дети": РФ обстрелами помешала открыть коридор из Мариуполя, Верещук требует внимания мировых лидеров

"В заложниках 300 тыс. человек – инсулинозависимые, онкобольные, дети": РФ обстрелами помешала открыть коридор из Мариуполя, Верещук требует внимания мировых лидеров

8 мартa, 2022 вторник
12:28
война с Россией

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в 10 часов утра 8 марта заработал гуманитарный коридор на отрезке Мариуполь – Запорожье и призвала РФ не обстреливать его

Об этом она сказала на брифинге, передает Еспресо.TV.

"В 10 часов утра заработал гуманитарный коридор, который согласовали в РФ 5, 6 и 7 марта, но из-за обстрелов России, прицельные обстрелы людей и грузов не был открыт", - сказала Верещук.

Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь – Запорожье.

"Из Запорожья в направлении Мариуполя через Орехов, Пологе, Бильманка, Розовка, Республика, Мангуш и Портовское вышел гуманитарный груз, состоящий из восьми грузовиков, а также более 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей - прежде всего женщин, детей и пожилых людей", - добавила она.

Груз состоит из воды, медикаментов, основных круп и других продуктов, которые помогут людям выжить. Вес груза – более 90 тонн.

"Наш гуманитарный груз следует в Мариуполь и мы рассчитываем на те обязательства, которые взяла на себя РФ, официально предупредив Красный крест 5 и 6 марта, что они готовы соблюдать режим прекращения огня. Сейчас поступают сигналы, что Россия обстреливает направление движения гуманитарного груза ", – отметила министерша.

Верещук обратилась в РФ сдержать договоренность и не обстреливать гуманитарный коридор.

"Если обстрелы будут продолжаться, а также нанесут ущерб жизни и здоровью гражданских людей в рамках гуманитарного коридора, мы безотлагательно обратимся к международному трибуналу с требованием привлечь к ответственности лиц, которые принимали решения и не придерживались взятых на себя обещаний", - сказала она .

Министр также обратилась ко всем лидерам свободного мира с просьбой следить за разворачивающейся ситуацией на Мариупольском направлении, где в заложниках оказалось 300 тыс. человек.

"Из них - инсулинозависимые, онкобольные, маленькие дети. Это гуманитарная катастрофа, которая требует внимания всего мира", - подчеркнула она.

  • Напомним, 7 марта Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что РФ выдвигает неприемлемые условия открытия гуманитарных коридоров для эвакуации населения из районов боевых действий, чтобы манипулировать этим вопросом.

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