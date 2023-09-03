В закупках Минобороны только 2,7% проблемной дебиторки. Она в судах, - Резников

Об этом Резников сказал в интервью Укринформу .

"Поставщики были разные, времени проверять их не было. Но если посчитать весь объем разных закупок – за украинские гривни или за валюту, купленную на украинский рынок, то доля проблемной дебиторки – всего 2,7%. Что значит проблемная – она в судах", – говорит глава Минобороны.

Министр рассказал о частых случаях, когда поставки были несвоевременными или некачественными.

"Мы вынуждены были просить заменить товар. Или они говорят: мы поставим, но просим перенести сроки, потому что нам лицензию не дал производитель третьей страны и т.д. Или это украинские предприятия, не закупившие какие-то составляющие элементы, не успевшие произвести изделия, которые мы у них заказали", – объясняет Резников.

У Минобороны Украины есть сотни исков: "Мало того, у тех 2,7%, что я назвал, еще, наверное, несколько миллиардов – это наследство, которое мне досталось с предыдущих лет. То есть, есть должники, украинские в первую очередь, подрядчики, которые не выполнили своих обязательств, и мы с ними в начатых до меня судах, а мы уже просто их поддерживаем. Это входит в те 2,7% проблемной дебиторки".

Также у МОУ есть десятки миллиардов гривен, заплаченных производителям, но поставки будут в 24-м, 25-м году. Как объясняет Резников, если бы им сейчас не заплатили, они не смогли бы выполнить работу, ведь это ракетная и противоракетная программы.

"Это наши уважаемые компании, как "Луч", например, который делает "Нептун". Конечно, я ему заплатил, потому что "Нептуны" показали себя в работе и затопили крейсер "Москва". Но это тоже дебиторка, десятки миллиардов, но это рабочая дебиторка, это не является неэффективным использованием средств или неэффективным менеджментом. У каждого отдельные критерии эффективности, но я всем своим членам команды говорю: у нас есть свой критерий эффективности – своевременное, беспрепятственное, бесперебойное, качественное обеспечение Вооруженных Сил Украины. Точка", – добавил министр.

Скандалы с закупками Минобороны

21 января издание Зеркало недели сообщило, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева. Позже этот скандал получил название "яйца по 17 грн". В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.

В НАБУ рассказывали, что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие продолжается.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову.

Офис генпрокурора сообщил об оглашении подозрения советнику замминистра обороны, он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.

Позже министр обороны заявил, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украины поможет антикоррупционный совет, в состав которого войдут представители общественности.

После этого, 8 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления, в частности, будет введен механизм общественного контроля.

9 августа СБУ разоблачила чиновника из Минобороны, подозреваемого в присвоении 16 млн грн

10 августа журналисты опубликовали расследование, согласно которому Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

25 августа сообщалось, что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа". Министр обороны Резников заключил пари с депутатом Радиной и журналистом Ткачем: он уйдет с должности главы МО, если факт поставок летних курток вместо зимних будет доказан. Если же на самом деле было поставлено 180 тысяч зимних курток, а не летних, то Радина должна сложить мандат, а журналист "Украинской правды" Михаил Ткач - уйти из издания и на три года прекратить работать по специальности.

1 сентября прокуроры доказали в суде, что Минобороны закупило 1 млн некачественных продуктовых наборов для ВСУ.