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OPINION

В закрытом режиме. Монобольшинство Слуг и его сателлиты превращают Украину в Беларусь

Виктория Сюмар
13 декабря, 2022 вторник
10:10
Мнение

Последние заседания парламента в этом году, как всегда, закрытые, хотя все о них знают. Но закрытые, потому что так удобно принимать все хотелки. А их много

Одни умирают. На бессчетных фронтах, защищая страну. Другие мутят. Себе больше власти и денег.

Эти два дня – последние заседания парламента в этом году. Как всегда закрытые, хотя все о них знают. Но закрытые, потому что так удобно принимать все хотелки. А их много.

Хотелки вождей монобольшинства, потому что оказывается нужно уменьшить налоговую нагрузку на игорный бизнес. Это актуально?

Хотелки застройщиков, и безразлично, что местное самоуправление, которое сейчас из последних сил удерживает разрушенные громады, против.

Хотелки власти взять под полный контроль Конституционный трибунал.

Когда миллион украинцев воюет, а миллионы выживают и думают о тепле и свете, еде для детей и крыше над головой, кто-то грабит деньги из госбюджета на строительстве дорог и превращает Украину в Беларусь и Россию. Потому что думает, что война все спишет

Хотелки Офиса Президента продолжать контролировать информационное пространство. Из-за законодательного закрепления канала Рада не как парламентский (и как это работает в Европе), а как государственный общенациональный канал. За деньги налогоплательщиков. В дополнение к Суспильному. И в канал Фридом, которые вы финансируете своими налогами. И еще и к каналу Мы Украина. Ибо так удобно управлять: либо давать деньги, либо нет. И тогда по звонку выполняется все.

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Хотелки по регулированию онлайна, потому что в Инете еще можно критиковать, в отличие от единого телевизионного марафона, где все зачищено, и обо всех этих очень неевропейских инициативах в европейском законе вам никто не расскажет. А потом эту критику можно будет заблокировать как создающую угрозы национальной безопасности. И замучить проверками каждого, кто себе это позволяет. У нас ведь очень "независимая и европейская" регуляция в виде Нацсовета Коломойского?

Мои коллеги знают, что их голосование не покажут по телевизору и избиратели о нем не узнают. Поэтому предпочитают без стыда договариваться с Офисом и обменивать какие-то свои интересы на "услуги" посредством голосования.

Когда миллион украинцев воюет, а миллионы выживают и думают о тепле и свете, еде для детей и крыше над головой, кто грабит деньги из госбюджета на строительстве дорог и превращает Украину в Беларусь и Россию. Думает, что война все спишет.

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Мои коллеги знают, что их голосование не покажут по телевизору и избиратели о нем не узнают. Поэтому предпочитают без стыда договариваться с Офисом и обменивать свои интересы на "услуги" в виде голосования. И еще и прикрывать "высокой целью" евроинтеграции банальную цензуру и желание властей контролировать информпространство.

А я все больше наблюдаю, какое Зло – закрытость и монополия на информацию. И есть только один путь — писать правду. Пока есть такая возможность…

Именно потому, что умирающие на фронтах борются с Россией, а не творят ее у себя дома…

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.

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