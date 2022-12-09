Ульяна Кузык в проекте "Война и волонтеры"

В пятницу 9 декабря в 17:00 в программе "Война и волонтеры" о том, почему волонтеры не могут завезти беспилотники на фронт, почему помощь лежит на складах, а не на фронте.

А также, что же делается в армии с зимней формой.

Об этом расскажет начальница управления обеспечения Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Ульяна Кузик.