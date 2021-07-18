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В законопроекти о каннабисе должен быть четко прописан контроль за выращиванием конопли - Вечер с Николаем Княжицким

18 июля, 2021 воскресенье
16:00

Петиция о легализации медицинского каннабиса была зарегистрирована и набрала необходимое количество голосов еще в 2019 году

Тогда же и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поддержала узаконивание таких обезболивающих. После 2-х лет дискуссий проект внесли на рассмотрение Верховной Рады. За него проголосовали только 184 депутата, хотя сторонников легализации медицинского каннабиса среди депутатов больше. Те, кто поддерживают эту инициативу, но не голосовали именно за этот законопроект, утверждают, что он недоделанный и даже опасен, поскольку закон содержал ряд норм, которые бы позволили неконтролируемое выращивание конопли в Украине, а это выгодно только крупному бизнесу. Об этом говорится в сюжете программы "Вечер с Николаем Княжицким".

"В тексте закона о легализации медицинского каннабиса идет речь не о доступе к лекарствам, а о промышленном выращивании конопли в Украине без ограничений. Речь идет о производстве лекарств без ограничений количества производств и контроля", - рассказывает нардеп от партии "ЕС" Нина Южанина.

Для того чтобы закон был готов к функционированию, там должно быть прописано о отдельное лицензирование, сертификация и контроль за лабораториями, которые выращивают каннабис. Это важно для того, чтобы избежать произвольного выращивания каннабиса. Кроме этого, чтобы принять закон о легализации каннабиса в медицинских целях, правительство должно внести изменения в перечень наркотических и психотропных веществ, куда и входит каннабис. Его нужно перенести из списка запрещенных веществ в список контролируемых.

Принятия этого закона ждут более двух миллионов украинцев. Это больные онкологией, эпилепсией, СПИД, болезнью Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом, депрессией, псориазом. Они нуждаются в обезболивающих на основе медицинского каннабиса, то есть - изготовленных из наркотических веществ. Лекарства из конопли облегчают страдания пациентов, они уменьшают боль, снимают судороги, тошноту, рвоту, улучшают сон.

Важность контролируемой легализации каннабиса подчеркивает и народный депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина:

"В лекарствах из медицинского каннабиса нуждаются более 2 миллионов человек в Украине, которые страдают от невыносимой боли, от судорог, которые не могут нормально есть и нормально спать. И мы говорим конкретно о лекарствах на основе медицинского каннабиса в форме масла или таблеток".

Практика такого использования каннабиса довольно распространена в мире, поэтому и разрешено его использование в медицинских целях в ведущих странах мира. Среди них Дания, Швейцария, Австрия, Греция и другие.



В то же время есть немало стран, где использование каннабиса, даже в медицинских целях, до сих пор запрещено. Среди них Беларусь, Армения, Венгрия, Китай и другие.


 
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