Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В законопроект об олигархах внесли более 1200 поправок, - Железняк

В законопроект об олигархах внесли более 1200 поправок, - Железняк

6 сентября, 2021 понедельник
09:45
Общество Ярослав Железняк

Ко второму чтению нардепы подали 1257 поправок к законопроекту президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации

Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, ко второму чтению к законопроекту об олигархах (№5599) прислали 1257 правок. Получилось чуть больше 500 страниц.

"Откровенно спамовых почти нет. Очевидных лидеров по правке тоже нет. Все подавали плюс минус нормальное количество правок в рамках приличия. Есть правки очень содержательные. На 10-12 страниц текста. Самая большая - на 18 страниц от мощного авторского коллектива", - написал Железняк .

Он отметил, что нардепы предлагают изменить орган, который будет принимать решение по определению физлица олигархом и значительно детализировать эту процедуру. Депутатами предложены следующие варианты:

  • Кабмином по обращению СНБО, членов правительства или президента Украины;
  • ВАКС по заявлению Кабмина, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ;
  • НАПК по обращению АМКУ или иного государственного органа;
  • Специально созданной Комиссией при НАПК;
  • Комиссией по 7 человек, где большинство представители международных организаций.

"Большое количество поправок касается определения НАПК как главного органа по признанию олигархом и, как следствие, предоставление НАПК права осуществлять расследование и изучение всех обстоятельств. Для этого предлагается расширить полномочия НАПК и поручить ему вести Реестр олигархов", - сообщил Железняк.

Олигархов планируют обязать отчитываться перед НАПК о финансировании СМИ, а любая концентрация бизнеса с участием олигарха обязательно должна происходить с разрешением от АМКУ.

"Много поправок об уточнении/добавлении критериев, по которым могут кого-то определить как олигарха. Размеры активов, влияние на политиков, регулярные встречи в Офисе президента и так далее", - написал нардеп.

Также парламентарии подали предложения, которыми добавляются дополнительные запреты для олигархов. Например, предлагают запретить им занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

По словам Железняка, также весьма опасны с точки зрения цензуры правки.

"Предлагается ввести требования стандартов предоставления информации со стороны СМИ, в отношении которых имеются признаки влияния олигарха. Хотят сделать ограничения для информации, касающейся внутренних украинских политических, экономических, религиозных или социальных вопросов. Такая информация (по мнению депутатов) должна соответствовать требованиям стандартов баланса мнений и полноты представленных фактов. Информационные материалы не могут содержать популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, не могут оправдывать или признавать правомерным оккупацию территории Украины", - сообщил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховная Рада
олигархи
новости Украины
Ярослав Железняк
Читайте также:
5 сентября, 2021 воскресенье
Операция Путина по навязыванию Украине и миру Минских договоренностей провалилась. Байден на это не пошел, - Пионтковский
кафе локдаун
3 сентября, 2021 пятница
Две области Украины не отвечают требованиям "зеленой" зоны карантина
4 сентября, 2021 суббота
В ОРДО возмущены отдыхом дочери Пушилина в Дубае "за счет украденных из бюджета "ДНР" денег"
Киев
+4
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.8
    Покупка 26.8
    Продажа 27.02
  • EUR
    Покупка 31.7
    Продажа 32.09
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
6 сентября
10:50
В Черкассах умер мальчик, который попал в реанимацию с признаками насильственных действий
10:39
Большие дискуссии будут по изменениям в Налоговый кодекс, - Стефанчук
10:30
Наталья Диденко
В Украине удержатся заморозки и солнечная погода, - синоптик Наталья Диденко
10:04
Игорь Кузин
Когда в Украине могут ввести локдаун: комментарий МЗ
09:53
Цены на сахар снизятся до 22-25 грн/кг, - эксперт
09:20
Руслан Стефанчук
В вопросе децентрализации выходим на финальный текст, - Стефанчук об изменениях в Конституцию
09:19
В мире коронавирусом заболели более 221 млн человек
08:58
Руслан Стефанчук
Стефанчук: Рада этой осенью может рассмотреть законопроект о местном референдуме
08:42
Германия планирует раздать 100 млн доз COVID-вакцин другим странам
08:17
Сутки в зоне ООС: оккупанты четыре раза нарушили "тишину"
08:15
Коронавирус: за сутки умерли 18 украинцев
07:58
Дмитрий Кулеба
Мы не прячемся от встречи с Путиным, - Кулеба
07:38
Афганская оппозиция заявила, что убит один из лидеров "Талибана"
07:20
США призвали Россию освободить Джеляла
2021, воскресенье
5 сентября
22:59
Эксклюзив
На выборы в Госдуму повлияет продуктовая инфляция. Этого и боятся в Кремле, - Орешкин
22:49
ЧМ-2022: Матч Бразилия - Аргентина сорвали на 7-й минуте из-за попытки полиции задержать футболистов за нарушение карантина
22:28
вакцинация
В США начнут делать третью прививку от COVID-19
22:15
Украинский клуб одержал первую победу в хоккейной Лиге чемпионов
21:58
"Этот непродуманный шаг приведет к катастрофе". По решению Шкарлета резко сокращают преподавателей в вузах
21:37
Байден Зеленский
Не сомневаюсь, что президент Байден приедет в Киев, - Кулеба
21:20
Украина победила Португалию на ЧЕ по волейболу
20:48
Под Киевом водитель Mercedes заснул за рулем и столкнулся с патрульным авто полиции
20:32
Свитолина победила экс-першувую ракетку мира и вышла в четвертьфинал US Open
20:14
На Киевщине произошел взрыв на сахарном заводе, есть пострадавшие
19:54
В NASA обнародовали кадры 13-го полета вертолета Ingenuity на Марсе
19:36
Украинский бизнес за день собрал 20 млн грн на восстановление костела Святого Николая в Киеве
19:20
Ангела Меркель
Меркель заявила о готовности ЕС взаимодействовать с талибами
18:51
Формула-1: Ферстаппен отобрал у Хэмилтона лидерство в общем зачете ЧМ
18:30
В СБУ подтвердили, что на горячую линию поступило сообщение с угрозами первым лицам государства
18:16
Сборную Украины перед матчем с Чехией покинули сразу 8 футболистов
17:55
5 сентября на фронте не зафиксировано ни одного обстрела
17:28
Лопес передумал давать реванш Ломаченко
17:09
Переворот в Гвинее: Военные заявили об аресте президента страны
16:51
Задержанному оккупантами заместителю председателя Меджлиса Джелялову грозит 15 лет тюрьмы, - Чубаров
16:33
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать "бабье лето"
16:15
ЧМ-2022: Петраков рассказал о конфликте с лидером сборной Украины
15:55
В Гвинее произошлоа попытка государственного переворота, - СМИ
15:31
В Германии афганец набросился с ножом на людей в парке
15:14
Паралимпиада-2020: Как выглядит итоговый медальный зачет Игр в Токио
14:51
Черногорцы выступили против навязанного им из Сербии митрополита. В Цетине установлены баррикады, идут беспорядки
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV