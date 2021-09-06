В законопроект об олигархах внесли более 1200 поправок, - Железняк

Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, ко второму чтению к законопроекту об олигархах (№5599) прислали 1257 правок. Получилось чуть больше 500 страниц.

"Откровенно спамовых почти нет. Очевидных лидеров по правке тоже нет. Все подавали плюс минус нормальное количество правок в рамках приличия. Есть правки очень содержательные. На 10-12 страниц текста. Самая большая - на 18 страниц от мощного авторского коллектива", - написал Железняк .

Он отметил, что нардепы предлагают изменить орган, который будет принимать решение по определению физлица олигархом и значительно детализировать эту процедуру. Депутатами предложены следующие варианты:

Кабмином по обращению СНБО, членов правительства или президента Украины;

ВАКС по заявлению Кабмина, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ;

НАПК по обращению АМКУ или иного государственного органа;

Специально созданной Комиссией при НАПК;

Комиссией по 7 человек, где большинство представители международных организаций.

"Большое количество поправок касается определения НАПК как главного органа по признанию олигархом и, как следствие, предоставление НАПК права осуществлять расследование и изучение всех обстоятельств. Для этого предлагается расширить полномочия НАПК и поручить ему вести Реестр олигархов", - сообщил Железняк.

Олигархов планируют обязать отчитываться перед НАПК о финансировании СМИ, а любая концентрация бизнеса с участием олигарха обязательно должна происходить с разрешением от АМКУ.

"Много поправок об уточнении/добавлении критериев, по которым могут кого-то определить как олигарха. Размеры активов, влияние на политиков, регулярные встречи в Офисе президента и так далее", - написал нардеп.

Также парламентарии подали предложения, которыми добавляются дополнительные запреты для олигархов. Например, предлагают запретить им занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

По словам Железняка, также весьма опасны с точки зрения цензуры правки.

"Предлагается ввести требования стандартов предоставления информации со стороны СМИ, в отношении которых имеются признаки влияния олигарха. Хотят сделать ограничения для информации, касающейся внутренних украинских политических, экономических, религиозных или социальных вопросов. Такая информация (по мнению депутатов) должна соответствовать требованиям стандартов баланса мнений и полноты представленных фактов. Информационные материалы не могут содержать популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, не могут оправдывать или признавать правомерным оккупацию территории Украины", - сообщил он.

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