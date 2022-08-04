В законе о медиа должна быть прописана защита журналистов от влияния государства и собственника, - нардеп Гончаренко

Об этом в эфире Еспресо сказал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Закон точно должен быть придирчиво изучен, должна быть дискуссия среди журналистов, которые должны дать оценку, соответствует ли этот закон той свободе слова, которую Украина уже несколько раз защищала. Свобода слова - это достояние, которое нужно защищать каждый день. Две основные вещи должны быть защищены: невозможность власти влиять на медиа, то есть закрывать те, которые не нравятся, не допускать в эфир. Что сейчас происходит - ваш телеканал "Еспресо" и другие просто выключили из цифрового вещания. Никакого понимания, почему это произошло, хотя прошел не один месяц", - сказал он.

По его мнению, такого не должно быть.

"Давайте используем этот закон как возможность, чтобы он действительно защищал свободу слова в Украине, а не угрожал ей. Второе, чтобы еще хотелось – чтобы в медиа редакции были защищены от влияния владельца, потому что есть опасность, когда медиа начинают обслуживать интересы одного владельца и таким образом превращают средства общества в средство влияния на общество в интересах этого владельца. Эти две вещи – защита от государственного аппарата и защита от владельца редакций – это то, что бы я хотел увидеть в этом законе", - подытожил Гончаренко.