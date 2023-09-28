В захваченной россиянами школе в Херсонской области весь класс отказался встать под гимн РФ, - заместитель главы облсовета

Об этом рассказал первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, дети в захваченном РФ учебном заведении вынуждены принудительно работать по российским стандартам.

"Оккупанты постоянно включают гимн России. В этот раз целый класс отказался встать под этот гимн. Родителей вызвали в школу, приезжал представитель следственного комитета, проводилась работа с родителями", - рассказал Соболевский.

Если такая ситуация повторится, будет разрешаться вопрос о лишении родительских прав. Родителей предупредили, что в таком случае детей заберут в интернаты на территории РФ, говорит первый заместитель главы Херсонского областного совета.

"Таких примеров на самом деле очень много. К примеру, аграрии отказываются регистрировать земельные участки в российские кадастровые реестры или перерегистрировать собственный бизнес по российским стандартам, не платят России налоги. Земельные участки россияне считают свободными. Сейчас российский аграрный бизнес заходит в регионы и пытается создать "банк" из-за фермеров, которые отказываются в такой форме работать с оккупантами", - добавил Юрий Соболевский.