В захваченной россиянами школе в Херсонской области весь класс отказался встать под гимн РФ, - заместитель главы облсовета
В Херсонской области продолжается террор российской армии против местного населения, однако гражданские сопротивляются. В захваченной оккупантами школе дети отказались встать под гимн РФ
Об этом рассказал первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телеканала "Эспрессо".
По его словам, дети в захваченном РФ учебном заведении вынуждены принудительно работать по российским стандартам.
"Оккупанты постоянно включают гимн России. В этот раз целый класс отказался встать под этот гимн. Родителей вызвали в школу, приезжал представитель следственного комитета, проводилась работа с родителями", - рассказал Соболевский.
Если такая ситуация повторится, будет разрешаться вопрос о лишении родительских прав. Родителей предупредили, что в таком случае детей заберут в интернаты на территории РФ, говорит первый заместитель главы Херсонского областного совета.
"Таких примеров на самом деле очень много. К примеру, аграрии отказываются регистрировать земельные участки в российские кадастровые реестры или перерегистрировать собственный бизнес по российским стандартам, не платят России налоги. Земельные участки россияне считают свободными. Сейчас российский аграрный бизнес заходит в регионы и пытается создать "банк" из-за фермеров, которые отказываются в такой форме работать с оккупантами", - добавил Юрий Соболевский.
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23 сентября, атаковали село Николаевку Херсонской области и Херсон, в результате чего погибла женщина и получили ранения двое мужчин.
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25 сентября Россия обстреляла Херсон из артиллерии - три человека погибли, двое получили ранения. Также повреждены жилые дома, торговые точки, автотранспорт.
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