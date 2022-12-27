Об этом пишут российские СМИ и местные телеграммы.

Об убийстве с утра 27 декабря сообщил "мэр" Макеевки Владислав Ключаров, однако он не называл подробностей.

Местные телеграмм-каналы сразу сообщили, что среди погибших были дети. Все были убиты выстрелами в голову. Впоследствии добавили, что к преступлению причастны вагнеровцы, рассчитывавшие приобрести у погибших наркотики. Однако озвученная цена показалась им слишком высокой, что и повлекло за собой расстрел. Еще одним мотивом, по предположению местных изданий, могла стать ненависть по этническому признаку.

Оккупационные власти города удивительно оперативно раскрыли преступление.

"26 декабря в 21:15 в дежурную часть Красногвардейского РО полиции Макеевки поступило сообщение об обнаружении на территории одного из домовладений трупов 8 человек, в том числе четырех несовершеннолетних. Со двора был угнан автомобиль Skoda", - сообщили в "МВД ДНР".

Там заявили, что "по подозрению в убийстве задержаны 3 ранее судимых жителя микрорайона "Калининский". Те уже даже дали показания и заявили, что совершили массовое убийство по корыстным мотивам".

Но против версии оккупантов свидетельствуют рассказы родных убитого семейства. Отец погибшей женщины рассказал, что ограбления не было – в доме ничего не исчезло, на хозяевах были золотые изделия. Убийцы забрали только автомобиль семьи. Мужчина успел поговорить со "следователем", тот признался, что пятерых взрослых и троих детей изверги убили просто так - были не в адеквате.

Мэр Мариуполя Павел Андрющенко подтвердил, что согласно данным, которые ему удалось получить, к преступлению причастны военные РФ:

"Относительно "Вагнера" логическое предположение, но только предположение… Потратив почти ночь на мониторинг публичных источников и работы с инсайдерами с нашей командой можем утверждать, что действительно убийство совершенное несколькими извергами в военной форме. Однако, уже по богатому опыту Мариуполя в оккупации, как всегда покрывают преступление россиян".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb