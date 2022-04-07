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В захваченной части Мариуполя оккупанты принудительно мобилизуют мужчин, – Денисова

7 апреля, 2022 четверг
15:20
война с Россией

В городах, полностью или частично захваченных российской армией, начинается принудительная мобилизация в вооруженные силы агрессора

Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В частности, в окрестностях Мариуполя, временно контролируемых российскими боевиками, принудительно мобилизуют мужчин. Местные рассказали, что мобилизованных планируют использовать как "пушечное мясо" в уличных боях в городе для прикрытия вражеской армии и террористов так называемой ДНР.

Также известно, что четыре дня назад в Васильевке Запорожской области оккупанты стали задерживать мужчин на блокпостах. Началась перепись мужского населения, но повестки им пока не вручают.

"Принудительная мобилизация на захваченных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которой строго запрещается оккупационному государству заставлять находящихся под защитой лиц, т.е. тех, кто оказывается под властью стороны оккупанта или оккупационного государства, гражданами которого они не являются, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах", – заявила Денисова.

  • Во временно оккупированном Крыму армия РФ наращивает темпы мобилизации местных жителей и не дает людям покинуть полуостров.

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Мариуполь
война новости
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