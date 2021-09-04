В захваченном Симферополе подростковая преступность увеличилась на 90%

С начала 2021 их побильшалося почти на 90%. Это признали сами оккупанты, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал АРК .



"За семь месяцев 2021 года на территории Симферополя количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло на 89,5%", - говорится в сообщении так называемой "администрации" города Симферополя.



За указанный период выявлено 37 несовершеннолетних, совершивших преступления, из них 30 учеников и семь студентов.





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