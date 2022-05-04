В Закарпатье возобновили работу электроподстанции, поврежденной российским ракетным ударом

Об этом глава Закарпатской ОВА Виктор Никита написал в телеграмме .



"Ночью заработала одна из подстанций 220 кВ в Закарпатье: оборудование, поврежденное в результате вчерашнего ракетного удара, оперативно отремонтировано", - подчеркнул он.



Виктор Микита поблагодарил аварийные службы и спасатель за скорую и профессиональную работу.

4 мая Россия нанесла ракетный удар по одной из железнодорожных подстанций Закарпатья, в результате чего 57 домов в Воловце остались без газоснабжения.

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