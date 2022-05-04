В Закарпатье возобновили работу электроподстанции, поврежденной российским ракетным ударом
В ночь на 4 мая в Закарпатье починили подстанцию на 220 кВт, поврежденную в результате российского ракетного удара
Об этом глава Закарпатской ОВА Виктор Никита написал в телеграмме .
"Ночью заработала одна из подстанций 220 кВ в Закарпатье: оборудование, поврежденное в результате вчерашнего ракетного удара, оперативно отремонтировано", - подчеркнул он.
Виктор Микита поблагодарил аварийные службы и спасатель за скорую и профессиональную работу.
- 4 мая Россия нанесла ракетный удар по одной из железнодорожных подстанций Закарпатья, в результате чего 57 домов в Воловце остались без газоснабжения.
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