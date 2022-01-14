В Закарпатье сейсмологи два дня подряд фиксируют землетрясения

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.



По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 12 км к востоку от города Ужгород (Закарпатье), на глубине 2 км. Он относится к не ощутимым по классификации.



В Главном центре спецконтроля сообщают, что в течение 2020-2022 годов из района Ужгорода зарегистрировали 6 землетрясений.



Как отмечает РБК-Украина, последний раз землетрясение на Закарпатье зафиксировали вчера, 13 января. Тогда магнитуда подземных толчков составила 1,5 балла.

Напомним, 2 января 2021 года вблизи села Барбово Мукачевского района Закарпатской области имели место подземные толчки.