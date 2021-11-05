В Закарпатье нужно развивать сельское хозяйство для богатых, - эксперт
Закарпатье имеет хорошие перспективы для развития благодаря хорошей системе расселения населения и отсутствию крупного агробизнеса
Так считает Анатолий Ткачук, директор по науке и развитию Института гражданского общества на форуме идей и решений Re: Open Zakarpattia.
"Люди стараются искать возможности жить не в больших городах, на Закарпатье система расселения хорошая. Этого достаточно для открытия бизнеса, основанного на современных технологиях, - отметил Анатолий Ткачук. - Сейчас нужны сети малых предприятий".
По его словам, отсутствие крупного агробизнеса тоже на руку Закарпатью.
"Украина выбрала худшую версию развития сельского хозяйства. В Украине массовая агромонокультура, которая создает огромный ВВП и ноль занятости. На 1000 га возделывания земли приходится от 8 до 11 рабочих, это вымывает людей с сельских территорий, - говорит Анатолий Ткачук. - Закарпатье не имеет большого количества полей, сюда не зашли агрохолдинги. Область имеет возможность развивать сельское хозяйство для богатых - много качественного разного питания. Есть теперь такой тренд, в этот тренд нужно войти. Кто первый, тот получит максимальную добавленную стоимость".
Плюс Закарпатья, по словам эксперта, еще в том, что область имеет открытые немилитаризованные границы, в отличие от восточных областей, и этот шанс следует использовать.
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