В Закарпатье нужно развивать сельское хозяйство для богатых, - эксперт

Так считает Анатолий Ткачук, директор по науке и развитию Института гражданского общества на форуме идей и решений Re: Open Zakarpattia.



"Люди стараются искать возможности жить не в больших городах, на Закарпатье система расселения хорошая. Этого достаточно для открытия бизнеса, основанного на современных технологиях, - отметил Анатолий Ткачук. - Сейчас нужны сети малых предприятий".



По его словам, отсутствие крупного агробизнеса тоже на руку Закарпатью.



"Украина выбрала худшую версию развития сельского хозяйства. В Украине массовая агромонокультура, которая создает огромный ВВП и ноль занятости. На 1000 га возделывания земли приходится от 8 до 11 рабочих, это вымывает людей с сельских территорий, - говорит Анатолий Ткачук. - Закарпатье не имеет большого количества полей, сюда не зашли агрохолдинги. Область имеет возможность развивать сельское хозяйство для богатых - много качественного разного питания. Есть теперь такой тренд, в этот тренд нужно войти. Кто первый, тот получит максимальную добавленную стоимость".



Плюс Закарпатья, по словам эксперта, еще в том, что область имеет открытые немилитаризованные границы, в отличие от восточных областей, и этот шанс следует использовать.