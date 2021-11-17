В Закарпатье люди с фальшивыми COVID-сертификатами смогут вакцинироваться анонимно
В Закарпатье впервые вводят анонимную вакцинацию, где люди, купившие фальшивые COVID-сертификаты, смогут получить прививку
Об этом сообщает Zaxid.net.
"Это социальный проект для людей, которые получили фальшивый сертификат о прививках от коронавируса и изменили свое решение и сейчас хотят сделать вакцинацию, или по религиозным или семейным причинам не хотят разглашать информацию о вакцинации от Covid-19", - говорится в сообщении.
Прививаться анонимно могут все жители Закарпатья в специальном кабинете в медицинском центре в Ужгороде. Для получения такой услуги достаточно назвать любой псевдоним, чтобы не раскрывать подлинное имя. В настоящее время доступны все виды вакцин от COVID-19.
По словам профессора, депутата Закарпатского областного совета Федора Шандро, сейчас в области 4 тыс. купленных сертификатов. Их количество резко возросло после того, как вакцинация стала обязательной для государственных служащих, работников сферы образования, медицины и культуры. Это послужило причиной того, что он предложил анонимную вакцинацию.
Отмечается, что на приеме медицинские работники будут запрашивать только необходимую информацию и не станут осуждать лиц за их действия. Эта акция - шанс исправить ошибку и спасти свою жизнь и здоровье.
- Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения планирует ввести так называемую "ковидную амнистию" - разрешить людям с фальшивыми COVID-сертификатами вакцинироваться от коронавируса.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко объяснил механизм такой процедуры.
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