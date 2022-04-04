English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией В заблокированном оккупантами Мариуполе остаются 130 тысяч человек, - городской глава Бойченко

В заблокированном оккупантами Мариуполе остаются 130 тысяч человек, - городской глава Бойченко

4 апреля, 2022 понедельник
17:50
война с Россией

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в заблокированном российскими оккупантами городе остаются 130 тысяч гражданских

Об этом сообщает Медиацентр Украина в telegram.

По словам Бойченко, в заблокированном российскими войсками городе находятся около 130 тысяч человек, не имеющих возможности уехать из-за действий оккупантов.

"130 тысяч гражданского населения находится в Мариуполе. Враг уничтожил все наши коммунальные автобусы, их сначала было 150, потом 100, потом 50, теперь ноль. Все уничтожено. С 13 марта без режима тишины нам удалось открыть коридор, чтобы люди хотя бы на частных машинах могли выехать из города и доехать до Бердянска. И сегодня этот маршрут работает, но с перебоями. Коридор из Бердянска на Запорожье тоже работает, но очень сложно", - рассказал Бойченко.

Он подчеркнул, что российская армия блокирует все попытки Украины доставить в Мариуполь гуманитарные грузы и не пускает в город автобусы для эвакуации людей.

"Мариуполю нужно предоставить полную эвакуацию и доступ в город, но мы видим, что РФ блокирует все грузы, двигающиеся в сторону Мариуполя, никакого груза не дали довезти в город. Ни один автобус, который должен доехать до Мариуполя для эвакуации жителей также не доехал . 15 автобусов не пропускают в Васильевке Запорожской области", - сказал Бойченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мариуполь
Вадим Бойченко
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Віктор Орбан
3 апреля, 2022 воскресенье
Едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает господина Путина, - Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Орбана
Воєнні злочини Росії
3 апреля, 2022 воскресенье
Порошенко призывает экстренно созвать Совбез ООН и Совет ООН по правам человека из-за зверств российских оккупантов в Киевской области
Виктор Орбан
4 апреля, 2022 понедельник
Премьер Венгрии Орбан, который назвал оппонентами Зеленского и "бюрократов Брюсселя", в четвертый раз победил на выборах
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.68
  • EUR
    Покупка 32.27
    Продажа 32.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
4 апреля
18:02
Российских войск в Житомирской области уже нет, - глава ОВА
17:49
РФ готовится к попытке захвата Харькова, - Минобороны
17:47
Михаил Прохоров
Российский миллиардер Прохоров получил гражданство Израиля – Ynet
17:45
Ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре, за неделю войны вырос на $5 млрд - Киевская школа экономики
17:29
Илон Маск
Маск купил почти 10% акций Twitter
17:18
Херсон
В Херсоне заканчивается мука, есть проблемы с горючим и лекарством, но жители поддерживают друг друга, - горсовет
16:58
Премьер Словакии заверил, что страна не будет платить за газ рублями
16:58
США планируют призвать страны ООН к исключению России из Совета по правам человека
16:50
В Польше возник скандал из-за попытки организовать бой "двойников" Зеленского и Путина в смешанных единоборствах
16:38
МИД Литвы
Литва отзывает посла из РФ, закрывает российское консульство в Клайпеде и высылает главу российской миссии.
16:26
Эксклюзив
Дайте нам оружие! Или вы хотите, чтобы всех украинцев уничтожили россияне? - Ильенко к европейским лидерам
16:25
Репрессии, цензура и уничтожение государственности: кремлевские пропагандисты рассказали, что планируют сделать с Украиной
16:20
СБУ
СБУ разоблачила информаторов россиян в Киеве и два центра, которые рассылали военным и представителям власти деструктивные СМС в Киевской области
16:18
В Украине зарегистрированы дети с именами Джавелин и Джавелина
16:14
Обновлено
Это военные преступления, и это будет признано миром как геноцид, - Зеленский посетил Бучу
15:56
касетные снаряды
Николаев снова обстреливают кассетными снарядами - мэр
15:51
World of Tanks Wargaming
Компания-разработчик игры World of Tanks объявила, что покидает рынок РФ и Беларуси
15:48
3 апреля в Венгрию прибыло 10 тысяч беженцев из Украины, - полиция
15:48
Италия присоединится к газовым санкциям против России
15:13
Людмила Денисова
Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, - Денисова
15:03
Порошенко в эфире CNN рассказал о зверствах российских оккупантов под Киевом: это не сцены из фильма ужасов, это происходит сейчас в Украине
14:50
Еспресо
Концерн РРТ выключил вещание "Еспресо" в цифровой сети Т2: открытое письмо телеканала президенту, СНБО, СБУ, Минобороны, Нацсовету
14:39
Главный тренер сборной Нидерландов заявил, что болен раком
14:31
Продажи новых авто в Украине из-за войны упали более чем в 16 раз
14:25
"Геноцид следует задокументировать и судить": премьер Польши предложил расследовать военные преступления РФ в Буче на международном уровне
14:17
Из-за российской агрессии Украина ежедневно теряет 2 млрд грн, - Шмыгаль
14:10
Эксклюзив
Путин хочет уничтожить Украину как государство, чтобы не возвращать Крым, - Портников
14:08
Эксклюзив
ВСУ Украина
Максим Розумный: Какая победа нам нужна?
13:50
Обновлено
Виктор Орбан
Премьер Венгрии Орбан, который назвал оппонентами Зеленского и "бюрократов Брюсселя", в четвертый раз победил на выборах
13:47
Рустам Худжамов
Я за то, чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, - экс-голкипер "Шахтера" призвал уничтожать российских военных преступников
13:44
Кофейня Bewley's в Дублине предлагает работу и помощь украинским беженцам
13:41
Украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к зверствам в Буче
13:28
РФ пытается наладить канал контрабанды подсанкционных товаров через Грузию, - украинская разведка
13:26
Меркель отреагировала на критику Зеленского после зверств россиян в Буче
13:07
ЕБРР
ЕБРР заблокировал свои средства для России и Беларуси
12:48
"Когда вам говорят о денацификации - вспоминайте это видео": мэр Николаева показал поврежденное обстрелом отделение больницы
12:47
Facebook Instagram
Facebook и Instagram начали блокировать хештеги #Bucha и #BuchaMassacre
12:46
Британец приобрел дом за £100 тыс. для украинской семьи беженцев
12:30
В РФ прервали трансляцию матча чемпионата Германии по футболу из-за бордов в поддержку Украины
12:29
Матеуш Моравецкий
Германия является главным препятствием для усиления санкций против РФ, Венгрия их не блокирует, – премьер Польши Моравецкий
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV