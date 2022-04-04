В заблокированном оккупантами Мариуполе остаются 130 тысяч человек, - городской глава Бойченко

Об этом сообщает Медиацентр Украина в telegram.

По словам Бойченко, в заблокированном российскими войсками городе находятся около 130 тысяч человек, не имеющих возможности уехать из-за действий оккупантов.

"130 тысяч гражданского населения находится в Мариуполе. Враг уничтожил все наши коммунальные автобусы, их сначала было 150, потом 100, потом 50, теперь ноль. Все уничтожено. С 13 марта без режима тишины нам удалось открыть коридор, чтобы люди хотя бы на частных машинах могли выехать из города и доехать до Бердянска. И сегодня этот маршрут работает, но с перебоями. Коридор из Бердянска на Запорожье тоже работает, но очень сложно", - рассказал Бойченко.

Он подчеркнул, что российская армия блокирует все попытки Украины доставить в Мариуполь гуманитарные грузы и не пускает в город автобусы для эвакуации людей.

"Мариуполю нужно предоставить полную эвакуацию и доступ в город, но мы видим, что РФ блокирует все грузы, двигающиеся в сторону Мариуполя, никакого груза не дали довезти в город. Ни один автобус, который должен доехать до Мариуполя для эвакуации жителей также не доехал . 15 автобусов не пропускают в Васильевке Запорожской области", - сказал Бойченко.

3 апреля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что в Мариуполе от рук российских оккупантов погибли не менее 5 тысяч мирных жителей .

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