В южных окрестностях Роботиного еще присутствует враг, - военнослужащий ВСУ Бурлык

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Что касается Роботиного, то наши войска уже находятся в городе. Однако говорить о полной зачистке города пока рано. Ведь на южных окраинах Роботиного находятся подразделения россиян. Поэтому следует дождаться официальной информации по освобождению этого населенного пункта от Генштаба ВСУ", - пояснил Бурлык.

Военнослужащий ВСУ также добавил, что россияне отступают из города, однако могут прибегнуть к контратакам.

"Освобождение Роботиного является лишь вопросом времени. Возможно, через несколько дней нам объявят об освобождении города. Сейчас противник не пытается контратаковать наши войска в городе. Однако попытки от них могут быть. Хочу также подчеркнуть, что после освобождения города нужно провести стабилизационные мероприятия, а на это нужно время. Поэтому ждем официальных сообщений", - добавил он.