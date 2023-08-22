В южных окрестностях Роботиного еще присутствует враг, - военнослужащий ВСУ Бурлык
Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщил, что украинская армия зашла в город Роботино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Что касается Роботиного, то наши войска уже находятся в городе. Однако говорить о полной зачистке города пока рано. Ведь на южных окраинах Роботиного находятся подразделения россиян. Поэтому следует дождаться официальной информации по освобождению этого населенного пункта от Генштаба ВСУ", - пояснил Бурлык.
Военнослужащий ВСУ также добавил, что россияне отступают из города, однако могут прибегнуть к контратакам.
"Освобождение Роботиного является лишь вопросом времени. Возможно, через несколько дней нам объявят об освобождении города. Сейчас противник не пытается контратаковать наши войска в городе. Однако попытки от них могут быть. Хочу также подчеркнуть, что после освобождения города нужно провести стабилизационные мероприятия, а на это нужно время. Поэтому ждем официальных сообщений", - добавил он.
- 21 августа в Минобороны сообщали , что ВСУ имели успех вблизи Роботиного и южнее Малой Токмачки Запорожской области.
- 22 августа в Генштабе ВСУ заявили , что украинские военные имеют успех в направлении Роботиного Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы русской армии перемещают свои войска и используют резервы.
- Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.
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