В Южной Корее зафиксировали первую смерть от COVID-штамма "Омикрон"

Об этом сообщает АР .

Покойному было 90 лет, он получил вторую дозу вакцины от COVID-19 в октябре.



В общей сложности у 21 человека в доме престарелых, где жил умерший, был положительный результат на COVID-19. У трех из них был "Омикрон".

Южная Корея подтвердила 1 318 случаев штамма.