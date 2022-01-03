В Южной Корее зафиксировали первую смерть от COVID-штамма "Омикрон"
Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний сообщило о первой жертве штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщает АР .
Покойному было 90 лет, он получил вторую дозу вакцины от COVID-19 в октябре.
В общей сложности у 21 человека в доме престарелых, где жил умерший, был положительный результат на COVID-19. У трех из них был "Омикрон".
Южная Корея подтвердила 1 318 случаев штамма.
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