В Южной Корее выступили против выброса очищенной воды с Фукусимы: в акции протеста приняло участие около 50 тыс. человек

Об этом информирует Reuters.

Отмечается, что в субботу, 26 августа, в Сеуле собрались протестующие, призвавшие правительство принять меры из-за сброса Японией в океан очищенной воды. Они считают, что такие действия могут негативно повлиять на окружающую среду и повлечь за собой экологическую катастрофу.

"Мы не увидим немедленных катастроф, таких как обнаружение радиоактивных материалов в морепродуктах, но кажется неизбежным, что эти сбросы будут представлять риск для местной рыбной промышленности, и правительство должно найти решение", - заявил один из организаторов акции протеста.

По его словам, на митинг вышли около 50 тысяч человек.

В Южной Корее заявили, что не видят никаких проблем с выбросом очищенной радиоактивной воды в океан, однако активисты считают, что все возможные последствия не были изучены.

Что известно о выбросе очищенной воды из Фукусимы

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось, что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил, что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции Фукусима в море в четверг, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы. В ответ Китай приостановил импорт всех японских морепродуктов, а китайцы начали массово скупать соль, поскольку выброс в океан может загрязнить морскую воду и повлиять на производство соли.