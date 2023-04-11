Об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что пожар возник около 08:30 утра по местному времени на одном из холмов в пригородном районе. Из-за сильного ветра скоростью 30 метров в секунду огонь быстро распространился на жилые кварталы района.

В результате непогоды известно о более ста разрушенных домов, экстренные службы проводят эвакуацию населения.

Для тушения на место прибыли 3 сотни пожарных, привлекли шесть вертолетов и 200 пожарных машин. Усилия спасателей осложнялись сильным ветром.