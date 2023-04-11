В Южной Корее вспыхнул лесной пожар: уничтожена сотня домов, местных эвакуируют
Во вторник, 11 апреля, северо-восточный город Каннин охватил лесной пожар - огонь уничтожил более 100 домов. К тушению привлечены около 300 пожарных, 6 вертолетов, 200 пожарных машин
Об этом сообщает Yonhap.
Отмечается, что пожар возник около 08:30 утра по местному времени на одном из холмов в пригородном районе. Из-за сильного ветра скоростью 30 метров в секунду огонь быстро распространился на жилые кварталы района.
В результате непогоды известно о более ста разрушенных домов, экстренные службы проводят эвакуацию населения.
Для тушения на место прибыли 3 сотни пожарных, привлекли шесть вертолетов и 200 пожарных машин. Усилия спасателей осложнялись сильным ветром.
- На севере Испании за день зафиксировали 90 лесных пожаров. К тушению привлечены около 600 пожарных, несколько городов пришлось эвакуировать, полиция перекрыла дороги и автомагистрали.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.24
Покупка 37.24Продажа 38.06
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное