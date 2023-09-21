В Южной Корее во время взлета разбился истребитель

Об этом информирует Yonhap news .

Самолет, принадлежащий к 20-му истребительному крылу, упал на базе в Сосане, в 120 километрах юго-западнее Сеула, около 08:20 утра. Как сообщили в военно-воздушных силах, после того, как пилот катапультировался, его доставили в больницу.

"Пилот совершил экстренное катапультирование и находится в безопасности", - отметили в ВВС.

Информации о нанесенном гражданском вреде нет, поскольку инцидент произошел на территории базы. В настоящее время военно-воздушные силы страны выясняют причину крушения.