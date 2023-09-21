В Южной Корее во время взлета разбился истребитель
В Южной Корее во время взлета с базы в городе Сосан в четверг, 21 сентября, разбился истребитель KF-16, пилот смог катапультироваться
Об этом информирует Yonhap news .
Самолет, принадлежащий к 20-му истребительному крылу, упал на базе в Сосане, в 120 километрах юго-западнее Сеула, около 08:20 утра. Как сообщили в военно-воздушных силах, после того, как пилот катапультировался, его доставили в больницу.
"Пилот совершил экстренное катапультирование и находится в безопасности", - отметили в ВВС.
Информации о нанесенном гражданском вреде нет, поскольку инцидент произошел на территории базы. В настоящее время военно-воздушные силы страны выясняют причину крушения.
- На востоке Саудовской Аравии 28 августа потерпел крушение истребитель Tornado. Экипаж не пострадал, ему удалось катапультироваться.
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