В Южной Корее во время учений разбился американский истребитель F-16
Утром 6 мая примерно в 40 милях от границы с Северной Кореей пилот F-16 успел катапультироваться в результате инцидента во время тренировочного полета
Об этом сообщает CNN .
Военные США сообщили, что 6 мая американский истребитель F-16 разбился во время учений вблизи крупной военной базы США в Южной Корее.
Пилот совершал обычный тренировочный полет. Инцидент произошел около 9:45 утра по местному времени в сельскохозяйственной зоне вблизи авиабазы Осан . Авиабаза Осан является ближайшей базой ВВС США в Северную Корею, примерно в 40 милях (64 километра) от ее границы.
Пилоту удалось катапультироваться, после чего он был доставлен в ближайшее медицинское учреждение.
Во время инцидента никто из гражданских не пострадал. На тушение пожара была направлена местная пожарная служба.
Расследование инцидента продолжается.
- 5 мая стало известно, что Южная Корея и США проведут с 25 мая крупнейшие в истории совместные боевые учения.
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