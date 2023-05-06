В Южной Корее во время учений разбился американский истребитель F-16

Об этом сообщает CNN .

Военные США сообщили, что 6 мая американский истребитель F-16 разбился во время учений вблизи крупной военной базы США в Южной Корее.

Пилот совершал обычный тренировочный полет. Инцидент произошел около 9:45 утра по местному времени в сельскохозяйственной зоне вблизи авиабазы Осан . Авиабаза Осан является ближайшей базой ВВС США в Северную Корею, примерно в 40 милях (64 километра) от ее границы.

Пилоту удалось катапультироваться, после чего он был доставлен в ближайшее медицинское учреждение.

Во время инцидента никто из гражданских не пострадал. На тушение пожара была направлена местная пожарная служба.

Расследование инцидента продолжается.