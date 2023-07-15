В Южной Корее в результате паводков и оползней погиб 21 человек, более 6 тыс. эвакуировали
В Южной Корее из-за паводков и оползней погиб 21 человек, 10 пропали без вести. Более шести тысяч человек эвакуировали
Об этом пишет Yonhap News.
По состоянию на 15:30 погиб по меньшей мере 21 человек.
"Сильные ливни унесли жизни около 21 человека и заставили тысячи людей по всей стране покинуть свои дома", - говорится в сообщении.
Официальные лица заявили, что 10 человек числятся пропавшими без вести, еще девять получили ранения. Больше всего погибших зафиксировано в юго-восточной провинции Северный Кенсан, где 16 человек погибли в основном из-за оползней и обрушений домов.
О последствиях паводков и оползней сначала написал Yonhap News .
Так в субботу утром в центральном округе Гоэсан начала разваливаться плотина. Из этого района были эвакуированы около 6400 жителей.
Также в результате паводков и оползней были затоплены многие низменные деревни вблизи округа. Дороги и соединяемые ими мосты были перерезаны, в результате чего некоторые жители не смогли эвакуироваться.
Так в результате стихийного бедствия погибли семь человек. Двое из них погибли во время обрушения здания в Нансане, провинция Южный Чхунчхон. Жизнь одного человека паводка и оползни унесли в центральном городе Седжонг, также в юго-восточном округе Йонджу и Центральном округе Чхонян погибли три человека. Также в городе Чонджу в результате того, что на автомобиль сошел оползень, погиб человек.
В 13 городах и округах по всей Южной Корее нет электроэнергии. Также 97 дорог по всей стране остаются закрытыми.
- В начале июля аномальные дожди прошли также и в Китае. В провинции Хунань из-за непогоды пострадали более 50 тысяч человек и почти 7 тысяч из них были перемещены в безопасные места.
- 10 июля метеорологическое агентство Японии объявило самый высокий уровень тревоги из-за мощных ливней в юго-западных регионах страны. Из-за оползней и наводнений в префектуре Фукуока погибла женщина. В тот же день в столице Индии Нью-Дели зафиксировали рекордный по количеству осадков день впервые за последние 40 лет. Ливни повлекли за собой наводнения и оползни, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.
- 12 июля на севере Индии из-за сильных ливней, повлекших наводнения и оползни, погиб по меньшей мере 41 человек, еще более двух тысяч человек были эвакуированы.
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