Об этом пишет Yonhap News.

По состоянию на 15:30 погиб по меньшей мере 21 человек.

"Сильные ливни унесли жизни около 21 человека и заставили тысячи людей по всей стране покинуть свои дома", - говорится в сообщении.

Официальные лица заявили, что 10 человек числятся пропавшими без вести, еще девять получили ранения. Больше всего погибших зафиксировано в юго-восточной провинции Северный Кенсан, где 16 человек погибли в основном из-за оползней и обрушений домов.

О последствиях паводков и оползней сначала написал Yonhap News .

Так в субботу утром в центральном округе Гоэсан начала разваливаться плотина. Из этого района были эвакуированы около 6400 жителей.

Также в результате паводков и оползней были затоплены многие низменные деревни вблизи округа. Дороги и соединяемые ими мосты были перерезаны, в результате чего некоторые жители не смогли эвакуироваться.

Так в результате стихийного бедствия погибли семь человек. Двое из них погибли во время обрушения здания в Нансане, провинция Южный Чхунчхон. Жизнь одного человека паводка и оползни унесли в центральном городе Седжонг, также в юго-восточном округе Йонджу и Центральном округе Чхонян погибли три человека. Также в городе Чонджу в результате того, что на автомобиль сошел оползень, погиб человек.

В 13 городах и округах по всей Южной Корее нет электроэнергии. Также 97 дорог по всей стране остаются закрытыми.