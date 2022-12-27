В Южной Корее ускорят создание военного подразделения беспилотников

Об этом информирует Reuters .

"Мы планировали создать подразделение беспилотников для мониторинга и разведки основных северокорейских военных объектов, и теперь мы максимально ускорим этот план", - сказал президент Южной Кореи Юн Сук Йоль во вторник, 27 декабря.

Он заявил, что инцидент с пятью северокорейскими самолетами в понедельник вызвал вопрос о готовности противовоздушной обороны страны противостоять эскалациям со стороны КНДР.

"Инцидент продемонстрировал существенное отсутствие готовности и подготовки наших военных за последние несколько лет и четко подтвердил необходимость более интенсивной готовности и учения", - отметил Йоль.

Он обвинил в неготовности южнокорейских сил ПВО "опасную" политику своего предшественника по отношению к Северной Корее. Она опиралась на "добрые намерения" Пхеньяна и межкорейское военное соглашение 2018 года, запрещающее враждебную деятельность в приграничных районах.

26 декабря беспилотники КНДР нарушили воздушное пространство Южной Кореи, из-за чего последняя подняла в воздух военную авиацию.