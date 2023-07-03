Об этом информирует Reuters .

EveR работал вместе с дирижером Чхве Су Йол.

"Робот смог выполнить такие мелкие движения гораздо лучше, чем я себе представлял", – сказал дирижер.

По словам Йола, робот имеет критическую погрешность – он не может слышать. Один из посетителей концерта Ли Янг-Чжу, изучающий традиционную корейскую музыку, также отметил, что дирижирование EveR 6 было на элементарном уровне.

"Я предполагаю, что он сможет дирижировать сам, если будет оснащен искусственным интеллектом для понимания и анализа музыки", – сказал слушатель.

Справочно. Робот-андроид EveR 6, разработанный институтом KITECH в прошлом году, имеет рост около 180 сантиметров и гибкие руки, пишет KoreaHerald. EveR 6 – это робот, выполняющий запрограммированные движения, а не генерирующий информацию, в отличие от ChatGPT.