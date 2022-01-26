В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-19

Об этом сообщает Yonhap News Agency .



Южнокорейские ученые утверждают, что результаты, которые дает биодатчик, так же точны, как и тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР).



Команда из Корейского института науки и технологий (KIST) разработала высокочувствительный и портативный биодатчик для скрининга вариантов коронавируса с помощью ангиотензин-превращающего фермента под названием ACE2.



ACE2 является вирусным рецептором, обнаруживающим все ранее обнаруженные штаммы COVID-19.



Отмечено, что сейчас наиболее распространенным способом диагностирования коронавируса является ПЦР-тест - молекулярный тест, который ищет генетический материал SARS-CoV-2. Но его результатов обычно нужно ждать не менее нескольких часов, а новый разработанный биосенсор способен обнаружить коронавирус за 30 мин.

В декабре 2021 года Южная Корея одобрила экстренное использование таблеток Paxlovid против коронавируса компании Pfizer, которыми можно лечиться на дому.