В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-19
Ученые Южной Кореи создали биодатчик, который с такой же точностью, как и ПЦР-тест, в течение 30 минут выявляет все штаммы коронавируса
Об этом сообщает Yonhap News Agency .
Южнокорейские ученые утверждают, что результаты, которые дает биодатчик, так же точны, как и тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Команда из Корейского института науки и технологий (KIST) разработала высокочувствительный и портативный биодатчик для скрининга вариантов коронавируса с помощью ангиотензин-превращающего фермента под названием ACE2.
ACE2 является вирусным рецептором, обнаруживающим все ранее обнаруженные штаммы COVID-19.
Отмечено, что сейчас наиболее распространенным способом диагностирования коронавируса является ПЦР-тест - молекулярный тест, который ищет генетический материал SARS-CoV-2. Но его результатов обычно нужно ждать не менее нескольких часов, а новый разработанный биосенсор способен обнаружить коронавирус за 30 мин.
- В декабре 2021 года Южная Корея одобрила экстренное использование таблеток Paxlovid против коронавируса компании Pfizer, которыми можно лечиться на дому.
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