В Южной Корее рассмотрят возможность приостановки мирного соглашения с КНДР

Об этом заявила старший секретарь президента по делам печати Ким Ин Хэ, цитирует Yonhap .

Этот вопрос будет рассмотрен помощниками президента Северной Кореи Юн Сок Йоля по его приказу.

"Президент Юн Сок Йоль поручил Управлению национальной безопасности рассмотреть вопрос о приостановлении военного соглашения от 19 сентября в случае, если Северная Корея совершит очередную провокацию, нарушив нашу территорию", - сказала Ким Ин Хэ.

Отмечают, что такой приказ Юн Сок Йоль отдал после того, как на прошлой неделе КНДР в очередной раз нарушила воздушное пространство Южной Кореи. Это вызвало серьезные вопросы готовности страны отражать угрозы. Впоследствии, в среду, президент Южной Кореи проинформирован о подготовке к противодействию враждебным беспилотникам.

Также Юн Сок Йоль поручил главе минобороны Ли Чон Сопу создание совместного подразделения беспилотников. Он должен будет выполнять множество миссий, включая операции по наблюдению разведки. Также в течение года Ли Чон Соп должен будет создать и начать разработку системы, которая позволила бы массово изготовление трудно обнаружившихся беспилотников.

По словам Ким Ин Хэ, инструкции являлись призывом к вооруженным силам Южной Кореи создать "преимущественный потенциал реагирования, который выходит за рамки пропорционального ответа на провокации Северной Кореи".

Справка: 19 сентября 2018 года после саммита прошлого года было подписано соглашение между президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и лидером КНДР Ким Чен Ином. Она призвала к прекращению какой-либо враждебной деятельности между Кореями.

Это соглашение также заключало в себе планы по превращению демилитаризованной зоны между странами в зоны мира, а также разработку военных гарантий для активизации трансграничных обменов и введения военных мер по укреплению доверия.

31 декабря Северная Корея совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.

1 января лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к расширению ядерного арсенала страны для противодействия "угрозе" со стороны США.

4 января стало известно, что бывшего главу МИД Северной Кореи Ли Эн Хо, вероятно, казнили в прошлом году.

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