В Южной Корее рассказали, как россиян дерзко "протолкнули" на Азиатские игры

Об этом сообщает Yonhap.

В Национальном олимпийском комитете Южной Кореи заявили, что OCA (Олимпийский совет Азии) уведомил 45 государств-членов об участии России и Беларуси в Азиатских играх 30 января, без каких-либо предварительных консультаций.

В совете объяснили, что 500 спортсменов из Беларуси и РФ не будут участвовать в розыгрыше медалей и не будут получать награды. Также OCA пообещал обеспечить, чтобы азиатские спортсмены не попали в невыгодное положение в борьбе за лицензии на Олимпиаду-2024.

Национальный олимпийский комитет Южной Кореи заявил, что потребует дополнительных разъяснений из-за разрешения РФ участвовать в соревнованиях.

"Поскольку в Играх примут участие российские и белорусские спортсмены, проведение плей-офф на Азиатских играх может создать определенные проблемы. Мы спросим ОСА, как он будет решать эти ситуации, а также в каких видах спорта российские и белорусские спортсмены будут соревноваться", - сказал он. представитель OCA.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК (Международный олимпийский комитет) запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россияне и белорусы были допущены на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.

Азиатские игры должны были состояться в 2022 году, однако были отложены из-за пандемии COVID-19. Они пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 г. в китайском городе Ханчжоу.

27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".

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