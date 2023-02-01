В Южной Корее рассказали, как россиян дерзко "протолкнули" на Азиатские игры
Олимпийский совет Азии принял решение об участии спортсменов из России и Беларуси в Азиатских играх без предварительных консультаций с 45 странами, которые на них выступят
Об этом сообщает Yonhap.
В Национальном олимпийском комитете Южной Кореи заявили, что OCA (Олимпийский совет Азии) уведомил 45 государств-членов об участии России и Беларуси в Азиатских играх 30 января, без каких-либо предварительных консультаций.
В совете объяснили, что 500 спортсменов из Беларуси и РФ не будут участвовать в розыгрыше медалей и не будут получать награды. Также OCA пообещал обеспечить, чтобы азиатские спортсмены не попали в невыгодное положение в борьбе за лицензии на Олимпиаду-2024.
Национальный олимпийский комитет Южной Кореи заявил, что потребует дополнительных разъяснений из-за разрешения РФ участвовать в соревнованиях.
"Поскольку в Играх примут участие российские и белорусские спортсмены, проведение плей-офф на Азиатских играх может создать определенные проблемы. Мы спросим ОСА, как он будет решать эти ситуации, а также в каких видах спорта российские и белорусские спортсмены будут соревноваться", - сказал он. представитель OCA.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК (Международный олимпийский комитет) запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россияне и белорусы были допущены на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.
Азиатские игры должны были состояться в 2022 году, однако были отложены из-за пандемии COVID-19. Они пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 г. в китайском городе Ханчжоу.
- 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".
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