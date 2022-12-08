В Южной Корее отказываются от собственной системы отсчета возраста человека
В четверг, 8 декабря, в Южной Корее отменили собственную систему исчисления возраста человека - по традициям страны считается, что когда ребенок рождается, ему сразу исполняется один год и еще год добавляется каждый 1 января
Об этом сообщает Reuters .
С 2023 г. в стране будет действовать международная система отсчета возраста человека.
Отмечается, что традиционная система отсчета возраста в Корее использовалась также для призыва на военную службу или законной продажи алкоголя. Однако с начала 1960-х годов для медицинских и юридических документов страна использовала международную норму исчисления, когда возраст исчисляется только на день рождения. Сообщается, что это вызвало постоянную неразбериху в стране.
"Просмотр направлен на уменьшение ненужных социально-экономических расходов, поскольку юридические и социальные споры часто возникают из-за разных способов исчисления возраста", - сказал Ю Санг-Бам из Партии власти народа в парламенте.
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