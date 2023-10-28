В Южной Корее отказались легализовывать гей-браки в армии
Конституционный суд Южной Кореи поддержал закон о запрете однополых отношений в армии, который активисты называют нарушением прав членов ЛГБТ-сообщества
Об этом сообщает BBC.
Суд постановил, что однополые отношения могут помешать боеготовности военных и подорвать дисциплину в армии.
Однако однополые сношения между гражданскими не являются преступлением.
Военная служба в Южной Корее обязательна, и все пригодные к военной службе мужчины в возрасте от 18 до 28 лет должны отслужить в армии около 20 месяцев.
ЛГБТ-активисты осудили это решение, заявив, что оно "разжигает насилие и дискриминацию в отношении солдат-геев".
Запрет "институционализировал дискриминацию, усилил систематические невыгодные условия, с которыми сталкиваются ЛГБТ-люди, и грозит подстрекательством или оправданием насилия против них, как в армии, так и в повседневной жизни", - сказал исследователь Amnesty International в Восточной Азии Борам Джанг.
Это уже в четвертый раз с 2002 года, когда суд подтверждает силу соответствующего закона, предусматривающего наказание в виде лишения свободы до двух лет.
- В июне полиция Вены задержала троих исламистов, готовивших вооруженное нападение на ЛГБТ-парад. В свою очередь в Стамбуле полиция задержала 6 участников ЛГБТ-прайда.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное