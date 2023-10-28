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В Южной Корее отказались легализовывать гей-браки в армии

28 октября, 2023 суббота
05:36
Мир Південна Корея

Конституционный суд Южной Кореи поддержал закон о запрете однополых отношений в армии, который активисты называют нарушением прав членов ЛГБТ-сообщества

Об этом сообщает BBC.

Суд постановил, что однополые отношения могут помешать боеготовности военных и подорвать дисциплину в армии.

Однако однополые сношения между гражданскими не являются преступлением.

Военная служба в Южной Корее обязательна, и все пригодные к военной службе мужчины в возрасте от 18 до 28 лет должны отслужить в армии около 20 месяцев.

ЛГБТ-активисты осудили это решение, заявив, что оно "разжигает насилие и дискриминацию в отношении солдат-геев".

Запрет "институционализировал дискриминацию, усилил систематические невыгодные условия, с которыми сталкиваются ЛГБТ-люди, и грозит подстрекательством или оправданием насилия против них, как в армии, так и в повседневной жизни", - сказал исследователь Amnesty International в Восточной Азии Борам Джанг.

Это уже в четвертый раз с 2002 года, когда суд подтверждает силу соответствующего закона, предусматривающего наказание в виде лишения свободы до двух лет.

  • В июне полиция Вены задержала троих исламистов, готовивших вооруженное нападение на ЛГБТ-парад. В свою очередь в Стамбуле полиция задержала 6 участников ЛГБТ-прайда.
Общество
Южная Корея
Военные новости
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