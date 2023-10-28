В Южной Корее отказались легализовывать гей-браки в армии

Об этом сообщает BBC.

Суд постановил, что однополые отношения могут помешать боеготовности военных и подорвать дисциплину в армии.

Однако однополые сношения между гражданскими не являются преступлением.

Военная служба в Южной Корее обязательна, и все пригодные к военной службе мужчины в возрасте от 18 до 28 лет должны отслужить в армии около 20 месяцев.

ЛГБТ-активисты осудили это решение, заявив, что оно "разжигает насилие и дискриминацию в отношении солдат-геев".

Запрет "институционализировал дискриминацию, усилил систематические невыгодные условия, с которыми сталкиваются ЛГБТ-люди, и грозит подстрекательством или оправданием насилия против них, как в армии, так и в повседневной жизни", - сказал исследователь Amnesty International в Восточной Азии Борам Джанг.

Это уже в четвертый раз с 2002 года, когда суд подтверждает силу соответствующего закона, предусматривающего наказание в виде лишения свободы до двух лет.