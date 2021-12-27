Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир В Южной Корее одобрили таблетки против коронавируса Pfizer для лечения дома

В Южной Корее одобрили таблетки против коронавируса Pfizer для лечения дома

27 декабря, 2021 понедельник
18:06
Мир

Южная Корея одобрила экстренное использование таблеток Paxlovid против коронавируса компании Pfizer, которыми можно лечиться на дому

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов Южной Кореи.

Таблетки разрешили использовать для взрослых и детей в возрасте от 12 лет и весом более 40 килограммов для лечения легких и средних симптомов коронавируса, которые рискуют перейти в тяжелую форму течения болезни через сопутствующие заболевания у человека.

Глава южнокорейского профильного министерства отметил, что таблетки Paxlovid помогут предотвратить серьезное ухудшение протекания заболевания у пациентов, находящихся в стационарах или лечащихся дома.

В настоящее время на рассмотрении министерства находится еще один пероральный препарат для лечения коронавируса – "Молнупиравир" производства американской фармацевтической компании Merck, запрос на разрешение экстренного использования которого был подан в Южной Корее в прошлом месяце.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Южная Корея
карантин
Коронавирус
Читайте также:
26 декабря, 2021 воскресенье
В НАТО договорились с РФ о дате встречи относительно Украины
26 декабря, 2021 воскресенье
Неопытность Зеленского и выходцев из "95 квартала" особенно опасна в отношениях с Россией, - New York Times
25 декабря, 2021 суббота
Синоптик Наталка Диденко предупредила о "реванше мороза"
Киев
-6
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.07
    Покупка 27.07
    Продажа 27.34
  • EUR
    Покупка 30.54
    Продажа 31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
27 декабря
18:56
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Дуда ветировал противоречивые изменения в законе о СМИ
18:30
Алексей Арестович
Арестович о последствиях для РФ в случае военного вторжения в Украину: утопим в крови
17:49
сепар ООС
Оккупанты 9 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранены два украинских военных
17:15
Военный учет для женщин: петиция об отмене приказа набрала необходимые 25 тыс. голосов
16:54
Людмила Денисова
Денисова: состояние здоровья украинского политзаключенного Ставцева ухудшилось
16:31
В Киеве появится штаб терробороны
16:10
"Тысяча Зеленского": 6,5 млн украинцев уже получили виртуальные карты
15:51
Матвиенко
Глава Совета РФ: никаких планов нападать на Украину у России не было и нет
15:32
В Украину идет непогода: граждан предупредили о возможных проблемах на дорогах и обесточивании
15:11
Сергей Джердж
США и НАТО никогда не примут ультиматумов Кремля, - Джердж
14:58
В Крым ввезли более 600 тыс. российских граждан, - Данилов
14:18
Лавров
Лавров заявил, что США стремятся устроить "маленькую войну" в Украине
13:48
Некоторых местных депутатов "Слуги народа" отзовут в начале 2022 года
13:22
Австралия зафиксировала первую смерть от штамма коронавируса "Омикрон"
12:47
Умер режиссер Жан-Марк Валле, снявший "Далласский клуб покупателей" и "Большая маленькая ложь"
12:20
Сергей Рябков
Мы не блефуем, - МИД России о своих предложениях по "гарантиям безопасности"
11:43
Порошенко Зеленский
Зеленский стремится устранить Порошенко, потому что он его основной конкурент – политолог Тарас Кузьо
11:08
Мы готовы применить невиданные санкции, - Камала Гаррис впервые прокомментировала угрозу РФ в отношении Украины
10:27
Карантин в Украине: две области остаются в "красной" зоне
09:58
В Беларуси начали вакцинировать детей от COVID-19
09:26
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 1 864 новых заражений, 133 человека умерли
08:55
В Горловке российские окупанты задержали патрули ОБСЕ
08:19
COVID-19 будет не последней пандемией для человечества, – генсек ООН
07:00
Итоги 2021-го: Последние поколения человека читающего
2021, воскресенье
26 декабря
22:47
Синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода на Новый год
22:22
Кинотеатр
Фильм "Человек-паук: нет пути домой" первым за время пандемии собрал более $1 млрд в прокате
22:01
Рамзан Кадыров
Это наша территория: Кадыров выразил готовность присоединить Украину к России
21:44
пакет малыша
Компенсацию за "пакет малыша" можно будет оформить через "Дию"
21:23
"Челси" совершил камбек в матче АПЛ с "Астон Виллой"
20:54
Мировая экономика в 2022 году впервые преодолеет отметку в $100 трлн
20:37
Всемирный банк
Украина получит от МБРР 300 млн евро, - Шмыгаль
20:17
Талибы запретили женщинам самостоятельно путешествовать на большие расстояния
19:47
Ярмоленко не спас "Вест Хэм" от неожиданного поражения в чемпионате Англии
19:21
землетрясение
У побережья Японии произошло мощное землетрясение
18:53
Зинченко помог "Манчестер Сити" разбить "Лестер" в триллере с 9 голами
18:30
Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс
18:00
Китайские космонавты совершили второй за год выход в открытый космос
17:35
Brexit
Последствиями Brexit разочарованы 60% британцев, - The Guardian
17:16
26 декабря на фронте: российские оккупанты ранили украинского военного
16:56
В ЮАР скончался лауреат Нобелевской премии и борец с апартеидом Десмонд Туту
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV