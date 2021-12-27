В Южной Корее одобрили таблетки против коронавируса Pfizer для лечения дома

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов Южной Кореи.

Таблетки разрешили использовать для взрослых и детей в возрасте от 12 лет и весом более 40 килограммов для лечения легких и средних симптомов коронавируса, которые рискуют перейти в тяжелую форму течения болезни через сопутствующие заболевания у человека.

Глава южнокорейского профильного министерства отметил, что таблетки Paxlovid помогут предотвратить серьезное ухудшение протекания заболевания у пациентов, находящихся в стационарах или лечащихся дома.

В настоящее время на рассмотрении министерства находится еще один пероральный препарат для лечения коронавируса – "Молнупиравир" производства американской фармацевтической компании Merck, запрос на разрешение экстренного использования которого был подан в Южной Корее в прошлом месяце.