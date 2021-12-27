В Южной Корее одобрили таблетки против коронавируса Pfizer для лечения дома
Южная Корея одобрила экстренное использование таблеток Paxlovid против коронавируса компании Pfizer, которыми можно лечиться на дому
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов Южной Кореи.
Таблетки разрешили использовать для взрослых и детей в возрасте от 12 лет и весом более 40 килограммов для лечения легких и средних симптомов коронавируса, которые рискуют перейти в тяжелую форму течения болезни через сопутствующие заболевания у человека.
Глава южнокорейского профильного министерства отметил, что таблетки Paxlovid помогут предотвратить серьезное ухудшение протекания заболевания у пациентов, находящихся в стационарах или лечащихся дома.
В настоящее время на рассмотрении министерства находится еще один пероральный препарат для лечения коронавируса – "Молнупиравир" производства американской фармацевтической компании Merck, запрос на разрешение экстренного использования которого был подан в Южной Корее в прошлом месяце.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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