В Южной Корее обнаружили штамм коронавируса Mu
В Южной Корее зафиксировали первые три случая заражения штаммом коронавируса Mu
Об этом сообщает Yonhap .
В Южной Корее подтвердили первые три случая заражения штаммом коронавируса, который ВОЗ маркировали как Mu.
Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний отмечает, что все три случая штамма коронавируса были завезены из Мексики, США и Колумбии.
Как отмечается, ВОЗ внесла обнаруженный в январе этого года в Колумбии штамм коронавируса B.1.621 в свой мониторинговый список как "вариант, вызывающий интерес" (VOI). ВОЗ маркирует его как Mu.
Штаммы VOI - варианты коронавируса, которые либо имеют "генетические изменения, которые, как прогнозируется или, как известно, влияют на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания болезни, способность избегать воздействия иммунитета, диагностики и терапии", или могут приводить к значительной передаче инфекции в различных кластерах с увеличением числа случаев заболевания.
По сообщению ВОЗ, этот новый вариант коронавируса впервые был обнаружен в Колумбии в январе этого года, и с тех пор был подтвержден минимум в 39 странах.
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