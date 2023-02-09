В Южной Корее министру обороны объявили об импичменте из-за смертельной давки на Хэллоуин
Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент министру внутренних дел и безопасности Ли Сан Мину, возложив на него ответственность за массовую давку в Сеуле, во время которой погибли около 160 человек
Об этом сообщили в NBC News.
Отмечается, что оппозиция считает, что министерство провалило планирование действий на случай стихийных бедствий и реакции на них. Потому парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент министру внутренних дел и безопасности Ли Сан Мину.
Теперь судьбу министра будет решать Конституционный суд страны – в течение 180 дней он должен принять решение либо об его отставке, либо о возвращении на должность.
Отмечается, что Ли Сан Мин является ключевым союзником президента Юн Сок Йоля, чей офис обвинил проголосовавшую за импичмент оппозицию в создании "позорной истории".
- 30 октября СМИ сообщили, что в Сеуле после массовой давки спасатели обнаружили более 100 пострадавших в состоянии остановки сердца. Трагедия произошла в то время, когда толпа около 100 000 человек праздновала Хэллоуин в популярном туристическом районе.
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