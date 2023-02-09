В Южной Корее министру обороны объявили об импичменте из-за смертельной давки на Хэллоуин

Об этом сообщили в NBC News.

Отмечается, что оппозиция считает, что министерство провалило планирование действий на случай стихийных бедствий и реакции на них. Потому парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент министру внутренних дел и безопасности Ли Сан Мину.

Теперь судьбу министра будет решать Конституционный суд страны – в течение 180 дней он должен принять решение либо об его отставке, либо о возвращении на должность.

Отмечается, что Ли Сан Мин является ключевым союзником президента Юн Сок Йоля, чей офис обвинил проголосовавшую за импичмент оппозицию в создании "позорной истории".