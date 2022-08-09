В Южной Корее из-за сильнейшего за 80 лет ливня погибли по меньшей мере 8 человек

Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap News .

По данным правительства страны, в Сеуле 5 человек погибли в результате ливня, еще 4 пропали без вести, а в провинции Кёнги 3 погибли и еще 2 пропали без вести. Из-за ливней временно не работали некоторые объекты общественного транспорта в Сеуле, в том числе затопило железную дорогу и метрополитен.

"Самые сильные осадки за 80 лет упали на Сеул и окружающие регионы, в результате чего 8 человек погибли и еще 6 пропали без вести, а также затопило дома, транспортные средства, здания и станции метро", - пишет Yonhap News.

В YN сообщают, что в столичном районе 391 человек остался без крова, их временно приютили в школах и других общественных заведениях.

"Из соображений безопасности перекрыли около 80 участков дорог страны, три подземных дороги и 26 прибрежных парковок", - говорится в сообщении.

Как пишет агентство, пожарные службы спасли 88 человек из затопленных потоков в Кёнги и других районах.

"Корейское метеорологическое управление сообщило, что к четвергу в столице ожидается до 300 мм осадков, а в южной провинции Кёнги, вероятно, количество дождей превысит 350 мм", – пишет Yonhap News.

Количество осадков за час в сеульском районе Донджак превысило 141,5 мм, что является самым большим ливнем с 1942 года.

В США Южная Корея запустила 5 августа первый месячный аппарат Danuri для тестирования космической интернет-технологии.

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