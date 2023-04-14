В Южной Корее будут платить одиноким людям, чтобы поддержать их возвращение в общество
Так называемым нелюдимым жителям Южной Кореи правительство будет платить по 500$ в месяц, чтобы обеспечить их психическую и эмоциональную стабильность. Это будет касаться молодых людей в возрасте от 9 до 24 лет
Об этом пишет CNN.
Отмечается, что некоторые граждане Южной Кореи настолько отрезаны от общества, что правительство приняло решение поддержать их социализацию путем денежных выплат.
Министерство гендерного равенства и семьи объявило, что ежемесячно будет выделять по 500 долларов каждому гражданину, отвечающему указанным критериям. Человеку должно быть от 9 до 24 лет, а его доход должен быть ниже прибыли среднестатистического гражданина - в Южной Корее эта сумма составляет около 4 тысяч долларов США на семью из четырех человек.
"Отлюди могут иметь более медленное физическое развитие из-за нестабильного образа жизни и несбалансированного питания и, вероятно, сталкиваются с психическими трудностями, такими как депрессия, из-за потери социальных ролей и задержки адаптации", - пояснили в министерстве.
Отмечается, что около 3,1% корейцев в возрасте от 19 до 39 лет являются одинокими молодыми людьми, которые живут в "ограниченном пространстве", отсоединены от внешнего мира и испытывают заметные трудности в жизни.
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