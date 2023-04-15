В Южной Европе второй год подряд засуха угрожает урожаю, - Bloomberg

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Теплая и сухая зима ограничила доступ к воде для сельскохозяйственного использования, ориентировочно 60% испанской сельской местности охвачены засухой, и условия ухудшаются для фермеров в Италии и Португалии.

В остальных странах ЕС прошли мартовские и апрельские дожди, поэтому блок прогнозирует рост производства зерна на 8% по сравнению с прошлым годом.

"Со всем тем южная Европа является тяжеловесом в производстве фруктов и овощей, а непогода наступила после засухи, которая высушила рисовые поля и оливковые рощи в прошлом году", - отметили авторы.

"Посевная в районе реки По традиционно начинается в конце февраля или начале марта, но сейчас почва слишком сухая, - сказал в интервью в Риме Массимилиано Джансанти, глава итальянской фермерской группы Confagricoltura. - Чем больше мы будем ждать, тем меньше получим урожая".

По словам Джансанти, засуха в этом году может ударить по весеннему урожаю прибыльных продуктов, таких как помидоры и фрукты, - отрасли с годовым объемом продаж в 20 миллиардов евро и почти 8 миллиардов евро экспорта. Производство сои и кукурузы будет также под угрозой, что увеличит затраты производителей мяса и птицы.

"Перспективы других основных производителей сельскохозяйственных культур лучше: почти все поля пшеницы и ячменя во Франции в хорошем состоянии в начале сезона, хотя уровень грунтовых вод остается низким. На большей части Германии и Польши за последние 30 дней выпало вдвое больше осадков, чем обычно" , – добавили в Bloomberg.