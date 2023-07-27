Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Наука В Южной Америке массово вымирают пингвины. Гипотезы ученых

В Южной Америке массово вымирают пингвины. Гипотезы ученых

27 июля, 2023 четверг
14:43
Наука

Тысячи пингвинов загадочным образом выброшены мертвыми на побережье в Южной Америке. Ученые предполагают, что причиной вымирания птиц, возможно, стал голод

Об этом информирует ScienceAlert .

В частности, только в июле на пляже Уругвая выбросило две тысячи магеллановых пингвинов с пустыми желудками и тонкими тельцами. Ученые обеспокоены тем, что экстремальные изменения климата способствуют быстрому вымиранию пингвинов, но пока не могут найти окончательную причину.

Эксперты подозревают, что субтропический циклон у побережья Уругвая, возможно, ослабил голодающую популяцию. Другие морские птицы, львы и черепахи также были выброшены мертвыми в близлежащих районах.

"Недостаток продовольствия в результате чрезмерной эксплуатации южноатлантического рыболовства и влияние изменения климата на морские течения могут стать причинами этого плачевного события", - объясняет организация по защите животных SOS Rescate de Fauna Marina.

Желудки птиц пустовали в течение нескольких дней, а их перья демонстрировали удивительное отсутствие жира, который отталкивает воду и изолирует птиц от низких температур.

Эти случаи подтверждают теорию.

Предполагается, что отсутствие энергии могло стать пусковым фактором, и пингвины не смогли выдержать шторм.

Ученые рассказывают, что магеллановые пингвины пытались прокормить себя с 1990-х годов, но мало что было сделано за прошлые годы, чтобы обеспечить устойчивость анчоусов, сардин и других продуктов питания пингвинов в этой части мира.

"Чрезмерный лов рыбы является ключевым фактором, но так же изменяются погодные условия из-за изменения климата, что может изменить распределение ключевой океанской добычи. Если что-то не изменится, массовая гибель этого вида вполне может стать ежегодным событием", - заключают в материале.

Местные власти предполагают , что причиной такого явления может быть голод среди птиц из-за чрезмерного лова рыбы.

  • В июне на побережье Черного моря в результате подрыва Каховской ГЭС вынесло более 200 тритонов, занесенных в Красную книгу. 55 удалось спасти, еще 149 животных были обнаружены погибшими.
Новости
Мир
голод
Читайте также:
27 июля, 2023 четверг
В США назвали основное направление контрнаступления Сил обороны Украины: операция продлится до трех недель, - СМИ
совбез ООН
26 июля, 2023 среда
На заседании Совбеза ООН к выступлению не допустили бывшего архиепископа УПЦ МП Гедеона
Чехія Україна
27 июля, 2023 четверг
Россия обвинила Чехию в русофобии - Прага резко ответила: "Долой из Украины"
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.99
    Покупка 36.99
    Продажа 37.72
  • EUR
    Покупка 41.08
    Продажа 42.08
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
27 июля
16:36
Более 2 га земли, дома, квартиры и 6 авто: суд арестовал имущество семьи одесского экс-военкома Борисова
16:35
В Польше откроют академию HIMARS и 1-ю ракетную бригаду
16:01
OPINION
О перспективах коллапса России
15:58
В российской армии участились случаи дезертирства и самоувечий, - Маляр
15:51
Эксклюзив
Отсутствие атак ракетами "Оникс" может свидетельствовать об удачном "хлопке" в Джанкое, - Гуменюк
15:49
Обновлено
Олимпийскую чемпионку Харлан дисквалифицировали с ЧМ после провокации россиянки с рукопожатием
15:43
В Киеве открыли мемориал медикам, погибшим из-за войны с РФ
15:36
Однополые браки и эвтаназия: патриарх Кирилл похвалил Африку за отказ от "грехов"
15:31
"Чтобы Украина была услышана": Зеленский предложил лидеру Бразилии устроить ему встречу с президентами Латинской Америки
15:26
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:17
Пригожин впервые появился на публике после мятежа и приехал на форум с участием Путина
15:14
Россияне ударили по Одрадокаменке в Херсонской области: есть раненый
15:08
ветер
В части страны будет царить непогода, а в Киевской области будет комфортно, но ветрено: прогноз на 28 июля от Натальи Диденко
14:49
Украина вернула еще одного ребенка из оккупированного Мариуполя
14:48
МИД Украины отозвало из Южной Кореи дипломата, устроившего драку в баре в Сеуле
14:33
НБУ
Нацбанк снизил учетную ставку до 22% годовых
14:24
ПЦУ официально утвердила переход на новый юлианский календарь
14:08
Эксклюзив
Поймут, что это конец: в Минобороны заявили, что работают над инструментами поражения кораблей РФ на разных дистанциях
14:07
Благодаря медикам 82% раненых и больных военных возвращаются в строй, - Маляр
14:04
OPINION
Украина, ты не должна нас благодарить!
14:00
Руководителя областного ТЦК Ривненщины задержали по подозрению в избиении военного
13:50
В Украине продлили действие военного положения и мобилизации на три месяца
13:47
Путин заявил, что РФ готова заменить украинское зерно и бесплатно поставлять его в страны Африки
13:46
Новости компаний
Что нас ожидает в новой линейке iPhone 15
13:43
Украина осудила государственный переворот в Нигере
13:36
Верховная Рада одобрила отставку Ткаченко с должности министра культуры
13:27
Эксклюзив
детка
В Украине катастрофически падает рождаемость, демографическая ситуация критическая, - профессор кафедры акушерства и гинекологии Хмиль
13:25
Новости компаний
Компания Ferrexpo внедряет в производственный процесс инициативы из собственного Банка идей
13:21
ВР поддержала прекращение полномочий депутата Аристова
13:10
Samsung Electronics продолжит сокращать производство чипов после потери $7 млрд
13:00
Оккупационная власть Крыма закрыла доступ на Арабатскую косу, соединяющую полуостров с Херсонщиной
12:52
Оккупанты угрожают работникам аптек на Запорожье, которые отказываются давать лекарства с содержанием наркотических веществ
12:38
Эксклюзив
Бывший военнопленный из Оленовки: Я был готов к любым коварным планам, но такого теракта не ожидал
12:38
Ким Чен Ын в КНДР показал Шойгу запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты, - Reuters
12:29
Россияне за сутки обстреляли 13 областей Украины, 3 человека погибли, 18 ранены. Ситуация по регионам
12:20
В России упал вертолет Ми-8: шесть погибших и семь пострадавших
12:16
Руководитель Музея Голодомора готовит иск в суд из-за травли
12:07
Космический аппарат NASA откорректировал курс, чтобы приблизиться к Земле для передачи образца астероида
12:01
OPINION
Соратник Мураева дальше учит нас "любить родину"
11:49
Обновлено
Зеленский провел выездную Ставку в Днепре: говорили о защите неба и ситуации на фронте
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV