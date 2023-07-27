В Южной Америке массово вымирают пингвины. Гипотезы ученых

Об этом информирует ScienceAlert .

В частности, только в июле на пляже Уругвая выбросило две тысячи магеллановых пингвинов с пустыми желудками и тонкими тельцами. Ученые обеспокоены тем, что экстремальные изменения климата способствуют быстрому вымиранию пингвинов, но пока не могут найти окончательную причину.

Эксперты подозревают, что субтропический циклон у побережья Уругвая, возможно, ослабил голодающую популяцию. Другие морские птицы, львы и черепахи также были выброшены мертвыми в близлежащих районах.

"Недостаток продовольствия в результате чрезмерной эксплуатации южноатлантического рыболовства и влияние изменения климата на морские течения могут стать причинами этого плачевного события", - объясняет организация по защите животных SOS Rescate de Fauna Marina.

Желудки птиц пустовали в течение нескольких дней, а их перья демонстрировали удивительное отсутствие жира, который отталкивает воду и изолирует птиц от низких температур.

Эти случаи подтверждают теорию.

Предполагается, что отсутствие энергии могло стать пусковым фактором, и пингвины не смогли выдержать шторм.

Ученые рассказывают, что магеллановые пингвины пытались прокормить себя с 1990-х годов, но мало что было сделано за прошлые годы, чтобы обеспечить устойчивость анчоусов, сардин и других продуктов питания пингвинов в этой части мира.

"Чрезмерный лов рыбы является ключевым фактором, но так же изменяются погодные условия из-за изменения климата, что может изменить распределение ключевой океанской добычи. Если что-то не изменится, массовая гибель этого вида вполне может стать ежегодным событием", - заключают в материале.

Местные власти предполагают , что причиной такого явления может быть голод среди птиц из-за чрезмерного лова рыбы.