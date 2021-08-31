В Южной Африке открыли новый штамм COVID-19
Новый штамм коронавируса с множественными мутациями обнаружили в семи странах Африки, Европы, Азии и Океании
Об этом сообщает Reuters .
Согласно исследованиям, которые еще не прошли экспертную оценку, новый вариант, известный как C.1.2, впервые обнаружили в мае. Сейчас он распространился на большинство провинций Южной Африки и семь других стран Африки, Европы, Азии и Океании.
Пока не установлено, является ли этот новый вариант более заразным или способным преодолеть иммунитет, который человек имеет после вакцинации или переболев COVID-19. Сейчас идут лабораторные исследования, чтобы установить, насколько хорошо вариант нейтрализуется антителами.
Ричард Лесселлс, специалист по инфекционным заболеваниям и один из авторов исследования по C.1.2, сказал, что его появление свидетельствует, что "эта пандемия еще далека от завершения, и этот вирус все еще изучает способы, как потенциально лучше заразить нас".
По словам Лесселлса, C.1.2 может иметь больше свойств уклонения от иммунитета, чем Delta, учитывая его структуру мутаций, и результаты исследования были переданы в ВОЗ.
ЮАР была первой страной, обнаружившей бета-вариант - один из четырех вариантов, которые "вызывают беспокойство", согласно ВОЗ.
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