В Южной Африке обнаружили новый штамм коронавируса

Об этом сообщает EWN .

В Департаменте здравоохранения Южной Африки предупредили Всемирную организацию здравоохранения о новом штамме коронавируса.

Новое исследование, опубликованное на этой неделе, свидетельствует, что Южная Африка, где более 13% взрослых сейчас полностью вакцинированы против COVID-19, сталкивается с новым, более устойчивым и опасным вариантом коронавируса.

Штамм, идентифицированній исследователями из Национального института инфекционных болезней и Платформы инноваций и секвенирования исследований Квазулу-Наталь, называется С.1.2.

Этот штамм был впервые обнаружен в провинциях Мпумаланзи и Гаутенг в мае, перед началом третьей волны пандемии в Южной Африке. Через месяц он появился в Квазулу-Натале и Лимпопо.

Отмечается, что до 13 августа C.1.2 также был обнаружен в Восточном мысе, Западном мысе и Северном мысе - то есть он циркулировал в 7 из 9 провинций Южной Африки.





Тем не менее, количество геномов С.1.2, которые секвенируются в Южной Африке, ежемесячно увеличивается, как это наблюдалось в начале распространения штаммов бета и дельта. В мае C.1.2 составлял 0,2% всех секвенированных геномов. В июне это число выросло до 1,6%, а к июлю составило 2%. Заместитель генерального директора Департамента здравоохранения Южной Африки Анбан Пиллэй заявила, что распространенность нового варианта в испытуемых образцах "на этом этапе очень низкая".Тем не менее, количество геномов С.1.2, которые секвенируются в Южной Африке, ежемесячно увеличивается, как это наблюдалось в начале распространения штаммов бета и дельта. В мае C.1.2 составлял 0,2% всех секвенированных геномов. В июне это число выросло до 1,6%, а к июлю составило 2%. Исследователи отмечают, что новый штамм, вероятно, более агрессивен и может быть устойчив к вакцинам.

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