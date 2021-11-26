В Южной Африке обнаружили более 50 случаев нового COVID-штамма
В Южной Африке диагностировали 53 случая COVID-штамма B.1.1.529
Об этом сообщает Sky News .
До недавнего времени в ЮАР было небольшое количество больных коронавирусом - примерно 200 новых случаев в день, но на этой неделе ситуация изменилась.
В среду количество заражений превысило 1200, в четверг заболело уже 2465 человек.
Эксперты считают, что рост заболеваемости вызван COVID-штаммом B.1.1.529. Уже диагностировали 53 случая заболевания новым штаммом.
Да, 90% инфицированных новым вариантом коронавируса живет в Гаутенге, однако штамм может быть и в восьми других провинциях.
Ученые ПАВ выясняют степень распространения B.1.1.529, однако это требует времени.
"Хотя данные ограничены, наши эксперты работают сверхурочно со всеми установленными системами наблюдения, чтобы понять новый штамм и возможные последствия", – заявили в Национальном институте инфекционных заболеваний Южной Африки.
В ЮАР 41% взрослых граждан имеют прививку от коронавируса, однако днем вводят небольшое количество вакцин - менее 130 тыс.
Отмечается, что такой низкий уровень вакцинации не вызван недостатком вакцин. В ПАВ откладывают поставки новых доз, чтобы не накапливать препараты.
"Мы получаем вакцины быстрее, чем можем использовать их сейчас", - подчеркнули в Минздраве.
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