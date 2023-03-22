Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо"

"Если Путин поедет в страну, являющуюся подписантом Римского устава и его там не арестуют, то это будет иметь определенные последствия. На страну, которая не выполнит решение Международного суда, будут давить дипломатически, или будут привлечены другие методы давления. Однако введения войск или других радикальных действий не будет", - объяснила юрист.

Юрист также рассказала, что в истории были случаи невыполнения решений МКС страной, подписавшей Римский устав

"Я считаю, что Южно-Африканская Республика будет просить Путина не ехать на саммит БРИКС в августе. Они ведь не захотят выполнять решения МКС и арестовать Путина. Возможно российская сторона и сама не захочет этого делать. Однако пока случаи невыполнения решений МКС об аресте, к сожалению, были", - добавила она.