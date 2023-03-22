В Южной Африке могут просить Путина не приезжать на саммит БРИКС, чтобы не арестовывать его, - юрист Бусол
Юрист Екатерина Бусол считает, что в Южно-Африканской Республике будут пытаться уговаривать Путина не ехать на саммит БРИКС в августе
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо"
"Если Путин поедет в страну, являющуюся подписантом Римского устава и его там не арестуют, то это будет иметь определенные последствия. На страну, которая не выполнит решение Международного суда, будут давить дипломатически, или будут привлечены другие методы давления. Однако введения войск или других радикальных действий не будет", - объяснила юрист.
Юрист также рассказала, что в истории были случаи невыполнения решений МКС страной, подписавшей Римский устав
"Я считаю, что Южно-Африканская Республика будет просить Путина не ехать на саммит БРИКС в августе. Они ведь не захотят выполнять решения МКС и арестовать Путина. Возможно российская сторона и сама не захочет этого делать. Однако пока случаи невыполнения решений МКС об аресте, к сожалению, были", - добавила она.
- 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей в РФ.
19 марта руководство Южно-Африканской Республики заявило, что знает об ордере Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина.
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