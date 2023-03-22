Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Южной Африке могут просить Путина не приезжать на саммит БРИКС, чтобы не арестовывать его, - юрист Бусол
Эксклюзив

В Южной Африке могут просить Путина не приезжать на саммит БРИКС, чтобы не арестовывать его, - юрист Бусол

22 мартa, 2023 среда
17:22
война с Россией

Юрист Екатерина Бусол считает, что в Южно-Африканской Республике будут пытаться уговаривать Путина не ехать на саммит БРИКС в августе

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо"

"Если Путин поедет в страну, являющуюся подписантом Римского устава и его там не арестуют, то это будет иметь определенные последствия. На страну, которая не выполнит решение Международного суда, будут давить дипломатически, или будут привлечены другие методы давления. Однако введения войск или других радикальных действий не будет", - объяснила юрист.

Юрист также рассказала, что в истории были случаи невыполнения решений МКС страной, подписавшей Римский устав

"Я считаю, что Южно-Африканская Республика будет просить Путина не ехать на саммит БРИКС в августе. Они ведь не захотят выполнять решения МКС и арестовать Путина. Возможно российская сторона и сама не захочет этого делать. Однако пока случаи невыполнения решений МКС об аресте, к сожалению, были", - добавила она.

  • 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей в РФ.
    19 марта руководство Южно-Африканской Республики заявило, что знает об ордере Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина.
Владимир Путин
Африка
Криминал
воєнні злочини Росії
Читайте также:
22 мартa, 2023 среда
В США не исключают, что Россия может готовить еще одно наступление на Украину в ближайшие недели
Києво-Печерська Лавра
19 мартa, 2023 воскресенье
Монахи Московского патриархата получили инструкции на случай принудительного выселения из Лавры, - СМИ
Едді Хірн
21 мартa, 2023 вторник
Самый влиятельный промоутер мира резко высказался по поводу распределения гонораров между Усиком и Фьюри
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.1
    Покупка 38.1
    Продажа 38.87
  • EUR
    Покупка 40.36
    Продажа 41.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
22 мартa
18:13
В Харьковской области на кассетном снаряде подорвался 50-летний мужчина
18:11
"Украинским детям – украинскую книгу": за год действия акции читатели в Европе получили почти 600 тыс. учебников
18:04
Сборные России и Беларуси отстранили от ЧМ-2024 по хоккею
18:04
"Ядерная безопасность на ЗАЭС в критическом состоянии": Гросси призвал "все стороны" обязаться обезопасить станцию
18:03
OPINION
В Украине начнут законную деколонизацию
17:50
Парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО
17:50
У непобедимого украинского боксера сорвался бой в супер тяжелом весе
17:48
Шойгу лично наградил пилотов, сбивших американский беспилотник над Черным морем
17:47
Эксклюзив
Россия для Китая является лабораторией, где Си изучает опыт существования РФ в условиях санкций, - соглава украинско-китайского делового совета Литвин
17:43
"Интернациональный Легион. Воля без границ": вышел документальный фильм об иностранных добровольцах в ВСУ
17:38
"Могут возникнуть осложнения": Бразилия, являющаяся членом МУС, прокомментировала возможность ареста Путина
17:24
Вселенский патриарх Варфоломей назвал РПЦ ответственной за военные преступления в Украине
17:20
Пограничники в Бахмуте и Луганской области отбили российские штурмы, уничтожив и ранив оккупантов
17:17
Россияне обстреливают дорогу, по которой гражданские эвакуируются из Авдеевки, - ГВА
17:13
ЛГБТ
Уганда приняла закон, предусматривающий наказание за однополые отношения вплоть до смертной казни
17:00
ПВО сбила российский беспилотник "Орлан-10" на севере Украины
16:54
Эксклюзив
"Простаивающие системы снова будут уничтожать оккупантов": эксперт Defense Express Рябых о производстве 122-мм снарядов
16:48
Сергей Рябков
В МИД России заявили о чрезвычайно высокой вероятности ядерного конфликта
16:48
Распространяли фейки о войне и призывали уклоняться от мобилизации: Киберспециалисты разоблачили ботоферму врага
16:44
"Вмешательство во внутренние дела": Молдова ответила на идею Захаровой переименовать румынский язык в молдавский
16:39
Морские пехотинцы ликвидировали за день 33 россиян
16:36
Сборная Украины рискует потерять еще трех ключевых футболистов перед игрой с Англией
16:31
В Херсонской области мужчина наступил на вражескую мину: ему оторвало часть ноги
16:26
На временно оккупированных территориях образовался медицинский кризис, - Центр нацсопротивления
16:25
На всех станциях метро Киева разместили дефибрилляторы
В Киеве общественный транспорт будет работать дольше. Подробности
16:22
Обновлено
Обстрел Россией многоэтажек в Запорожье: один человек погиб, количество пострадавших возросло до 33
16:09
В Луганской области оккупанты планируют привлечь всех местных мужчин к мобилизационным учениям, - Маляр
16:06
OPINION
Путин попросил у Си ярлык на следующий президентский срок
16:05
Фьюри дал заднюю после решения Усика прекратить переговоры о бое
16:01
Украинские военные в США осваивают ЗРК Patriot гораздо быстрее, чем ожидалось, – Politico
15:50
Обновлено
Зеленский посетил передовую на Бахмутском направлении и наградил украинских военных
15:39
Эксклюзив
Россияне постараются открыть еще направления для наступления, - полковник СБУ Костенко
15:35
Обновлено
Число погибших от удара РФ по Ржищеву возросло до семи человек
15:14
Си Цзиньпин решил не увеличивать закупки газа у РФ, - Bloomberg
15:07
Третьему фигуранту пьяных вечеринок в Киеве, где унижали девушек, объявили о подозрении
15:06
Зеленский провел совещание по ситуации на Донбассе: обсуждали возобновление гражданской инфраструктуры
15:06
Эксклюзив
Россияне не смогли дойти до Хромового возле Бахмута, Силы обороны их отбросили, - военнослужащий ВСУ
15:01
"Пусть сначала назовут войну войной": в Германии прокомментировали "мирный план" Китая
14:50
С августа Украина экспортировала 25,3 миллиона тонн продовольствия для стран Азии, Европы и Африки
14:45
Красюк и Усик
Промоутер Усика назвал главную причину срыва боя с Фьюри
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV